Bild: dpa/Matthias Tödt

Auch russische Staatsbürger:innen bringen bei der Großdemonstration am Sonntag, den 27. Februar 2022 ihren Protest gegen den Krieg in der Ukraine zum Ausdruck. Ein Demonstrant zeigt ein Plakat mit der Aufschrift: "I am Russian, I am against the war in Ukraine" und "Stop Putins Terror!!!".