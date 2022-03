Rund 1.750 Menschen in Berlin angekommen - Sozialsenatorin: "sprunghafter Anstieg" der Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine

Mi 02.03.22 | 17:14 Uhr

dpa/Visar Kryeziu Audio: Inforadio | 02.03.2022 | Kerstin Reinsch | Bild: dpa/Visar Kryeziu

Mindestens 1.300 Menschen aus der Ukraine kamen am Dienstag in Zügen am Berliner Hauptbahnhof an. Weil sich der russische Angriff auf die Ukraine immer mehr gegen die Zivilbevölkerung richtet, rechnet Berlin zeitnah mit deutlich mehr Flüchtenden.

Die Zahl der in Berlin ankommenden Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine steigt. Wie die Berliner Sozialsenatorin Katja Kipping (Linke) am Mittwoch in einem Pressestatement mitteilte, seien am Montag und Dienstag insgesamt mindestens 1.750 Menschen in der Stadt registriert worden. Sie erwarte zudem, dass die Zahlen Geflüchteter in Berlin sprunghaft ansteigen werden, wegen der zunehmenden Angriffe auf die Zivilbevölkerung in der Ukraine durch die russische Armee. Am Mittwoch könnten erneut hunderte Flüchtende in Zügen aus Warschau am Berliner Hauptbahnhof ankommen.

Lage hat sich "dramatisch verändert"

Insgesamt fünf Züge aus der polnischen Hauptstadt wurden am Mittwoch in Berlin erwartet. Dabei handelt es sich um reguläre Fahrten, mit den Zügen aus Polen waren in den letzten Tagen aber viele Flüchtende nach Deutschland gekommen. Sie können viele Züge kostenlos für ihre Flucht nutzen. Genau ließe sich noch nicht abschätzen, wie viele Flüchtende aus der Ukraine mit den Bahnen am Mittwoch kommen werden, erklärte Kipping, das könne man erst nach der Registrierung der Menschen im Ankunftszentrum sagen. Eine Gesamtzahl der ukrainischen Geflüchteten in der Hauptstadt scheint ohnehin schwer zu ermitteln, weil nicht alle den Weg über die offiziellen Registrierungsstellen gehen. Einige würden direkt vom Hauptbahnhof von Verwandten abgeholt und untergebracht, sagte Kipping. Die meisten brauchen aber wohl den Schutz und Hilfsangebote der Stadt, auch die Senatorin erkennt, dass sich die Lage "dramatisch verändert" habe, es müssten immer mehr Flüchtende von den Behörden untergebracht werden.

Berlin versucht schnell Unterkünfte zu schaffen

Die Stadt Berlin habe bereits ihren Krisenstab eingerichtet. Bei der Ankunft von 1.300 Geflüchteten am Dienstagabend am Berliner Hauptbahnhof hatten vor allem freiwillige Helfer, die Berliner Feuerwehr sowie das Deutsche Rote Kreuz und Bahn-Mitarbeiter geholfen, den Menschen Verpflegung und medizinische Versorgung zu geben und ihnen den Weg zu den Bussen zu zeigen, die für die Weiterfahrt zum Landesamt für Flüchtlinge bereitstanden. Eine rbb-Reporterin vor Ort hatte am Abend berichtet, Helfer der Ämter seien nicht vor Ort erkennbar gewesen. Das soll sich inzwischen geändert haben, wie Kipping mitteilte, werde der Info- und Versorgungspunkt im Hauptbahnhof inzwischen auch von den Behörden und der Stadtmission unterstützt. Außerdem sei kurzfristig ein Gebäude als Unterkunft in Betrieb genommen worden, das eigentlich als Quarantänestation gedacht war. Weitere Unterbringungs-Möglichkeiten - unter anderem in Spandau, Neukölln, Pankow und Friedrichshain - würden gerade "aktiviert", teilte Kipping mit. Berlin komme nicht umhin eine "großflächige Struktur zu schaffen", um das alles zu bewältigen.

Giffey und Kipping fordern Regelung des Aufenthaltsrechts

Problematisch sei laut Kipping, dass es noch keine offizielle Handhabe zur Registrierung der Flüchtlinge gebe und damit auch keine Instrumente zur Verteilung auf andere Bundesländer. Sie kritisierte die noch ausstehende Regelung zum Umgang mit den Menschen aus der Ukraine: "Wir agieren jetzt quasi auf der Grundlage von Presseaussagen und Twittermeldungen der Bundesinnenministerin. Wir haben noch keine Gesetzesgrundlage, wir agieren aber so als ob sie als Kriegsflüchtlinge eingestuft sind, weil die Menschen brauchen ja Hilfe", sagte die Senatorin. Auch Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) betonte, dass es entscheidend sei, schnell die Frage des Aufenthaltsrechts zu klären. Sie hoffe auf einen Beschluss des Europäischen Rats in Brüssel am Donnerstag. Von der Bundesregierung forderte sie, dass die Menschen aus der Ukraine ein Aufenthalts- und Arbeitsrecht bekommen.

Bereits über 800.000 Menschen aus der Ukraine auf der Flucht

Berlin hatte am Dienstag bekannt gegeben, man richte sich auf die Unterbringung von 20.000 Geflüchteten aus der Ukraine ein. Nach jüngsten Angaben des Bundesinnenministeriums vom Mittwoch seien bereits mindestens 5.300 Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine in Deutschland registriert worden. Da an den EU-Binnengrenzen allerdings keine Grenzkontrollen stattfinden, könnte die Zahl auch deutlich höher sein. Die Vereinten Nationen geben an, dass schon mehr als 800.000 Menschen vor dem russischen Angriffskrieg aus der Ukraine geflohen sind.

