Ankommende Geflüchtete aus der Ukraine - Berlin plant fünf weitere Unterkünfte - Tegel soll am Wochenende starten

Mi 09.03.22 | 22:47 Uhr

Berlin erwartet auch in den kommenden Tagen und Wochen tausende Menschen aus der Ukraine. Viele wollen bleiben. Um ihre Lage zu verbessern, greift das Land auf Strukturen und Personen zurück, die sich schon in der Corona-Krise bewährt haben.



Berlin will mit einem neuen Ankunftszentrum, mit fünf weiteren landeseigenen Unterkünften und mit einem neuen Chef-Organisator die Situation ankommender Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine verbessern. Das kündigten Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) und Sozialsenatorin Katja Kipping (Linke) am Mittwochabend nach einer Sondersitzung des Senats an.



Bereits am Wochenende soll das neue Ankunftszentrum am ehemaligen Flughafen Tegel seinen Betrieb aufnehmen, wie Gudrun Sturm vom Deutschen Roten Kreuz (DRK) beim gemeinsamen Pressestatement mitteilte. Das DRK übernimmt die Trägerschaft des dortigen Ankunftszentrums. In den ehemaligen Terminals A und B werden demnach Unterkunftsmöglichkeiten geschaffen. Die am Berliner Hauptbahnhof oder am Zentralen Omnibus-Bahnhof (ZOB) ankommenden Kriegsflüchtlinge sollen dann per Bus direkt dorthin gebracht werden.

Weiteres Ankunftszentrum in Planung

Möglich sei dort eine Erstunterbringung für bis zu 3.000 Menschen, erklärte Giffey. Vor Ort werde ein Kernteam aus Hauptamtlichen sein, benötigt würden 150 Personen. Vor Ort werde den Ankommenden neben der medizinischen Versorgung auch eine Beratung für arbeitsrechtliche und asylrechtliche Fragen angeboten. Zudem sei die unmittelbare Nähe zum Impfzentrum im ehemaligen Flughafen Tegel eine sehr gute Kombination, so Giffey.



Neben Tegel würden zudem weitere neue große Anlaufstellen in Berlin geprüft, so zum Beispiel eine modulare Unterkunft am Columbiadamm. Dort müssten allerdings zunächst Wasserleitungen verlegt werden, sagte die Regierende Bürgermeisterin weiter.

Broemme wird Chef-Koordinator

Nach Angaben von Sozialsenatorin Kipping wurden in den vergangenen zehn Tagen neben zahlreichen privaten Unterkünften von Kriegsflüchtlingen 1.100 Hostelplätze genutzt, zudem 650 Übernachtungsplätze von Kirchengemeinden. Weitere fünf vom Land Berlin organisierte Unterkünfte sollen bald entstehen, so Kipping weiter. Sie sollen in der Salvador-Allende-Straße (Köpenick), am Kurt-Schumacher-Damm (Tegel), in der Zossener Straße (Kreuzberg), in der Rheinpfalzallee (Karlshorst) und in der Rennbahnstraße (Weißensee) liegen.



Giffey kündigte zudem an, dass in den Berliner Ankunftsstellen schon bald auch Bundeswehrsoldaten aushelfen sollen. Ein entsprechendes Amtshilfeersuchen werde am Donnerstag beim Bundesverteidigungsministerium gestellt, so Giffey.



Und zu einem weiteren schon in der Corona-Krise bewährten Mittel greift der Berliner Senat: Um das Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten zu entlasten, übernimmt der ehemalige THW-Präsident Albrecht Broemme die Koordinierung der Unterbringungsmöglichkeiten. Er werde das zunächst aus seinem Homeoffice machen, da er am Mittwoch positiv auf das Coronavirus getestet worden sei, so Giffey. Broemme war schon an der der Organisation und Einrichtung der Berliner Impfzentren sowie dem Bau des Corona-Krankenhauses in der Messe federführend beteiligt.

LKA-Beamte sollen für mehr Sicherheit sorgen

Franziska Giffey kündigte außerdem an, dass die Sicherheit der ankommenden Frauen und Kinder aus der Ukraine verbessert werden soll. Nach Berichten über Menschenhändler und unseriöse Unterbringungsangebote am Berliner Hauptbahnhof werde dort und auch am ZOB eine gemeinsame Leitstelle der Polizei und Feuerwehr eingerichtet. "Das Landeskriminalamt wird hier im Einsatz sein", so Giffey.



Allein in den vergangenen drei Tagen seien täglich 13.000 Menschen aus der Ukraine am Hauptbahnhof und am ZOB eingetroffen, viele seien auch auf anderen Wegen in Berlin angekommen, bilanzierte Giffey.



"Wir können davon ausgehen, dass hier in den letzten zwei Wochen Menschen aus der Ukraine im mittleren fünfstelligen Bereich angekommen sind. Wir konnten 8.000 Unterbringungen in Landes-Unterkünften organisieren, normalerweise sind das pro Monat etwa 1.000. Es hat sich auch gezeigt, dass sehr viele Ukrainer nicht woanders hinwollen und viele Busse, die nach Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen oder Rheinland-Pfalz weiterfahren, nicht stark belegt sind, weil viele hier mit der Anbindung an die ukrainische Community bleiben wollen", fasste die Regierende Bürgermeisterin zusammen. Berlin müsse sich also auf einen "Marathon" vorbereiten.



