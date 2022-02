Das Land Berlin will in der nächsten Woche ein eigenes Ankunftszentrum für ukrainische Geflüchtete einrichten. Das teilte Sozialsenatorin Katja Kipping (Linke) am Freitag mit. Wo genau das Objekt liegen wird, konnte die Senatsverwaltung für Soziales noch nicht bestätigen. Zunächst stünden weitere Gespräche an.



Ab diesem Freitag und auch über das Wochenende könnten Schutzsuchende aus der Ukraine nach Reinickendorf in die Oranienburger Straße kommen, sagte Kipping am Freitag im Inforadio des rbb. Dort sei auf dem Areal der früheren Karl-Bonhoeffer-Nervenklinik ein Ankunftszentrum eingerichtet und es sei dort alles für die Ankommenden vorbereitet. Es handele sich aber nur um eine vorübergehende Lösung, betonte die Senatorin.