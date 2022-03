Berlin fordert bundesweite Verteilung - Sozialsenatorin Kipping rechnet mit bis zu 10.000 Ukraine-Flüchtlingen am Freitag

Am Donnerstag waren es 6.000, am Freitag 10.000 Ukraine-Flüchtlinge, die in Berlin ankommen. Mit Hochdruck arbeitet die Stadt daran, die Ankunft und Versorgung zu stemmen - fordert aber gleichzeitig eine bundesweite Umverteilung der Neuankünfte.

Die Berliner Sozialsenatorin Katja Kipping rechnet mit weiteren 8.500 bis 10.000 Menschen, die im Laufe des Freitags in Berlin eintreffen werden. Ein Teil von ihnen werde weiterreisen, sehr viele würden auch privat untergebracht, sagte die Linken-Politikerin dem rbb. Bislang sei es gelungen, alle Ankommenden mit Unterkunft und Essen und "einem warmen, herzlichen Empfang" willkommen zu heißen. Mit Hochdruck werde daran gearbeitet, ein weiteres Ukraine-Ankunftszentrum in Betrieb zu nehmen. Dort solle es dann auch umfangreiche medizinische Versorgung geben, einschließlich Covid-Impfangeboten.

Bundespolizei: Bislang 18.436 Menschen nach Deutschland geflohen

Wo sich das neue Zentrum befinden wird, wollte Kipping weiterhin nicht sagen. "In dem Moment, wo wir die Adresse bekanntgeben, wird es Menschen geben, die dort hinkommen", sagte sie zur Begründung. "Da müssen viele Sachen gesichert sein." Es gehe nicht nur um Brandschutz, sondern etwa auch um sauberes Wasser. Nach Erkenntnissen der Bundespolizei sind bislang mehr als 18.000 Menschen vor dem Krieg in der Ukraine nach Deutschland geflohen. Die meisten von ihnen seien Frauen und Kinder, sagte ein Sprecher des Bundesinnenministeriums am Freitag in Berlin. Ungefähr 15.000 dieser Menschen seien Ukrainer. Nicht alle Menschen, die aus der Ukraine kommen, melden sich allerdings bei den Behörden.

Kipping und Giffey fordern bundesweite Verteilung

Erneut appellierte Kipping eindringlich an den Bund, die bundesweite Verteilung der Geflüchteten zu übernehmen. Die Lage sei dramatisch. "Alles, was wir erleben, ist nur die Spitze des Eisbergs." Berlin habe die Zusammenarbeit mit anderen Bundesländern vorerst bilateral in die Wege geleitet. Man sei Brandenburg unendlich dankbar für die Unterstützung. Auch Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey hat erneut ein enges Zusammenwirken von Bund und Ländern bei der Aufnahme der Ukraine-Flüchtlinge gefordert. "Viele kommen in Berlin an, aber wir brauchen eine bundesweite Verteilung der Geflüchteten, um das bewältigen zu können", schrieb die SPD-Politikerin am Freitag auf ihrer Facebook-Seite. Zugleich begrüßte Giffey die am Donnerstag erzielte Einigung der EU-Staaten, die Kriegsflüchtlinge schnell und unkompliziert aufzunehmen. "Das heißt: Sie haben Aufenthaltsrecht und werden Arbeitsrecht bekommen, mit Anspruch auf Sozialleistungen", sagte die Berliner Regierungschefin dem Nachrichtenportal "The Pioneer". Der Bund müsse jetzt eine bundesweite Verteilung und Koordinierung sicherstellen.

Giffey: Das ist eine Chance

"Es kommen viele hoch qualifizierte Leute. Es kommen Menschen, die können gut Englisch, teilweise auch Deutsch", so Giffey. Deutschland brauche Fachkräfte. Viele Branchen suchten gerade Beschäftigte. "Das ist eine Chance. Deshalb muss man das zusammenbringen." Es gehe darum, dass die Menschen, "wenn sie länger bleiben, schnell in Arbeit kommen". Kipping zeigte sich unterdessen beeindruckt vom Engagement der vielen Ehrenamtlichen. "Ich erlebe so viel Hilfsbereitschaft, dass an manchen Stellen schon Ehrenamtliche weggeschickt werden mussten." Sie bitte um Verständnis, dass nicht alle gleich vom ersten Tag an optimal eingesetzt werden könnten. "Es wird Wochen geben, wo wir sie händeringend brauchen." Für die Unterbringung würde "die gesamte Klaviatur bespielt". Neben der privaten Bettenbörse würden leer stehende Bürogebäude oder auch ansonsten nur halb belegte Pflegeeinrichtungen genutzt. Ausdrücklich lobte Kipping auch den Einsatz des Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga), der auch am Hauptbahnhof aktiv sei und ankommende mit Essen versorge. Ob es für die weitere Zusammenarbeit mit dem Verband eines Rahmenvertrags berdarf, kläre man derzeit noch.

