Ankommende Geflüchtete in Berlin - Sozialsenatorin Kipping fordert Unterstützung des Bundesverkehrsministers

Di 08.03.22 | 11:20 Uhr

Tag für Tag kommen tausende Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine in Berlin an - viele auch per Bus. Gerade hier "knirscht es", sagt Sozialsenatorin Kipping im rbb. Bundesverkehrsminister Wissing müsse auch an dieser Stelle aktiv werden, fordert sie.

Berlins Sozialsenatorin Katja Kipping (Linke) fordert von der Bundesregierung mehr Bemühungen beim Umgang mit der Flüchtlingssituation. An Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) gerichtet sagte Kipping am Dienstag dem rbb-Sender Radioeins, es sei seine Aufgabe, die Verkehrsströme der ankommenden Menschen aus der Ukraine zu organisieren.



Die bundesweite Koordination von ankommenden Geflüchteten aus der Ukraine in Deutschland sei Aufgabe des Bundes, so Kipping: "Was wir dringend brauchen ist, dass die Verkehrsströme nicht alle nach Berlin gelenkt werden. Und das wäre die Aufgabe des Bundesverkehrsministers."

Viele Busse kommen nachts mit Verspätung an

Der Bund habe zwar angefangen, Busse und Mitarbeiter zur Verfügung zu stellen, aber "wir haben teilweise die Situation, dass die Busse alle Berlin anfahren. Das ist das Tor zu Europa für die Kriegsflüchtlinge. Und dann müssen sie nach einer langen strapaziösen Flucht noch umsteigen in einen Bus, der womöglich in eine Richtung fährt, wo sie hätten gleich hinfahren können", so Kipping weiter. Andere Bundesländer seien durchaus kooperativ und müssten auch zum Einsatz kommen, forderte die Linke-Politikerin.



Zur aktuellen Situation in Berlin sagte Kipping, alle, die nicht weiterreisen, seien mit Betten und Essen versorgt worden. Jeden Tag würden neue Unterkünfte erschlossen. Bei ankommenden Bussen "knirscht es manchmal", da manche mit großer Verspätung nachts ankämen, zuletzt seien sieben Busse unangemeldet in Berlin eingetroffen. Berlin müsse sich auf einen "Marathon" einstellen und tue dies auch, so die Sozialsenatorin weiter.

Am Sonntag mindestens 13.000 angekommene Geflüchtete

Am vergangenen Sonntag sind allein 13.000 Geflüchtete in Berlin angekommen, wie der Sprecher der Senatssozialverwaltung, Stefan Strauß, am Montag dem rbb sagte. Diese Zahl sei eine "Mindestschätzzahl" und beziehe sich nur auf die Menschen, die im Hauptbahnhof und am Zentralen Omnibusbahnhof gezählt wurden. Wie viele Menschen auf anderen Wegen nach Berlin gekommen seien, könne nicht beziffert werden, so der Sprecher. Seit Beginn der Fluchtbewegung habe Berlin insgesamt 5.700 Geflüchtete mit einer Unterkunft versorgt.



Seit Sonntag würden unter Federführung des Bundesinnenministeriums Busse eingesetzt, die die Ukrainerinnen und Ukrainer auch in andere Bundesländer bringen. Das Angebot sei freiwillig, sagte Strauß.



Zuvor hatten Sozialsenatorin Katja Kipping, Die Linke, und Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey, SPD, an die Bundesregierung appelliert, sich bei der Aufnahme der Geflüchteten stärker zentral einzubringen, da Berlin damit allein überfordert sei.



