Das Land Berlin will die Registrierung von Geflüchteten aus der Ukraine künftig anders handhaben und damit die derzeit angespannte Lage entschärfen. Eine zentrale Rolle spielt dabei das zweite Ankunftszentrum auf dem ehemaligen Flughafengelände in Tegel. Es soll im Laufe der nächsten Woche hochgefahren werden, kündigte die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) am Freitagnachmittag an. Alle in Berlin Ankommenden würden dann zunächst nach Tegel gelenkt, sagte Sozialsenatorin Katja Kipping (Linke) auf dem gemeinsamen Pressetermin. Noch bevor die Menschen dort registriert werden, soll das sogenannte "EASY-Verfahren" zur Verteilung der Menschen greifen, so Kipping: "Das ist ein automatisches digitales Verfahren, das entscheidet, wer nach Königsteiner Schlüssel in Berlin bleibt und wer in andere Bundesländer kommt."

Damit soll es von Anfang an Klarheit geben, in welchem Bundesland die Registrierung der Geflüchteten erfolgt. Nur wer in Berlin bleibe, werde dann auch hier registriert. Von Tegel aus sollen Busse die Menschen dann in die jeweils zugeteilten Bundesländer bringen. Per Registrierung erhalten die Menschen mit ihrem Status als Kriegsflüchtlinge Zugang zu sozialen Leistungen, sagte Kipping. In Berlin seien dafür die jeweiligen Bezirke ihrer Unterkünfte zuständig.



Bis das Ankunftszentrum in Tegel eröffnet ist, werden die Geflüchteten aus der Ukraine weiterhin im Ankunftszentrum in Reinickendorf registriert. Termine für die Registrierung sind online buchbar.



"Die Menschen, die hier ankommen, kommen nach Gesetzeslage visafrei hier an, sind quasi Reisende. Es ist verboten, jeden, der hier reinkommt, sofort zu registrieren", so Kipping. "Erst in dem Moment, wo sich die Menschen als Kriegsflüchtlinge registrieren lassen wollen, können wir sie registrieren, und das machen wir dann auch."