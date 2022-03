Schreiben an alle Verwaltungsbeschäftigte

Do 17.03.22 | 10:01 Uhr

Mit Unverständnis haben einige Bezirke auf den Aufruf von Berlins Regierender Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) reagiert, Freiwillige für das Ankunftszentrum in Tegel abzustellen. Das am Dienstag verschickte Schreiben an alle Verwaltungsbeschäftigten sei vorab nicht abgesprochen gewesen, sagte der Sozialstadtrat von Charlottenburg-Wilmersdorf, Arne Herz, dem rbb.

"Ich finde es sehr unsensibel, insbesondere an die Beschäftigten der Bezirk heranzutreten", sagte Herz. "Ich hoffe, man weiß auf Senatsebene, wie belastet die Bezirke gerade sind." Zwar sei es nachvollziehbar, in der aktuellen Lage alle verfügbaren Ressourcen zu mobilisieren. Auch die Leistung der Senatsverwaltung für Soziales und des Landesamtes für Flüchtlingsangelegenheiten wolle er nicht schmälern, so Herz.

"Aber ein Aufruf an die bezirklichen Beschäftigten, sich jetzt möglichst in Tegel zu engagieren, hat für viel Aufruhr speziell bei den Beschäftigten im Sozialamt gesorgt." Auf Bezirksebene kämpfe man in fast allen Bereichen schon jetzt mit Personalmangel, sagte der CDU-Politiker.