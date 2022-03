"Erst am Beginn einer Entwicklung" - Berlin rechnet mit mehr Geflüchteten aus der Ukraine

Di 15.03.22 | 16:42 Uhr

AUDIO: Inforadio | 15.03.2022 | 15:20 Uhr | Sebastian Schöbel

Ein Großteil der Menschen, die aus der Ukraine nach Deutschland fliehen, kommt in Berlin an. Die Regierende Bürgermeisterin spricht von einer "absoluten Ausnahmesituation" für die Stadt - will aber nicht den Katastrophenfall ausrufen.

Berlin rechnet mit einem weiteren Anstieg der Flüchtlingszahlen aus der Ukraine. "Wir sind erst am Beginn einer Entwicklung", sagte die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) am Dienstag nach einer Senatssitzung. Täglich kämen derzeit im Schnitt 10.000 Menschen aus der Ukraine in Berlin an. Giffey appellierte erneut an die "föderale Solidarität" der anderen Bundesländer. Jede Nacht würden in Berlin rund 1.000 der Geflüchteten über die Landesstrukturen untergebracht, sagte Giffey. In den anderen Bundesländern insgesamt läge die Zahl auch in etwa bei 1.000. "Das kleine Land Berlin leistet also mehr als alle anderen zusammen", so die Regierende Bürgermeisterin.

Ankunftszentrum am Flughafen Tegel

In der Nacht zum Dienstag seien 1.200 Geflüchtete vom Land untergebracht worden. Es müsse aber damit gerechnet werden, dass noch mehr Menschen kämen: Bis zu einem Viertel der ukrainischen Bevölkerung könnte ins Ausland fliehen - also rund zehn Millionen Menschen. Bislang sind den Vereinten Nationen zufolge drei Millionen Menschen aus dem Land geflüchtet. Ab dem Wochenende soll am ehemaligen Flughafen Tegel ein sogenanntes Ankunftszentrum seine Arbeit aufnehmen, in dem bis zu 7.500 Menschen übernachten können, aber auch beraten, registriert und von dort weiterverteilt werden sollen. Giffey sprach von einem großen logistischen Aufwand. Allein für die Fahrt vor allem vom Hauptbahnhof zum neuen Ankunfszentrum würden pro Tag um die 200 Busse benötigt. Zudem würden mindestens 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gesucht, um in dem Zentrum an bis zu 100 Schaltern einen Betrieb praktisch rund um die Uhr sicherzustellen. Dazu sucht der Senat aktuell Personal.

Giffey bittet in Rundbrief um Freiwillige aus Verwaltung

Benötigt würden für den 24-Stunden-Betrieb etwa 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Giffey baut dabei auf Freiwillige aus der Landesverwaltung, Unterstützung von Polizei und Feuerwehr, Personaldienstleister, Mitarbeiter des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge sowie Angehörige von Bundespolizei und Bundeswehr. Die Freiwilligen sollen ab 18. März jeweils rund drei Wochen in Tegel im Einsatz sein, heißt es in einem Schreiben der Regierenden Bürgermeisterin an Berliner Verwaltungsbeschäftigte. "Sie entlasten damit nicht nur Ihre Kolleginnen und Kollegen in den betroffenen Behörden, sondern leisten einen wichtigen Beitrag, Kriegsgeflüchtete aus der Ukraine schnellstmöglich zu versorgen", so Giffey. Der Einsatz werde entlohnt, für Beschäftigte in höheren Tarifgruppen werde es Zuschläge geben. Auch für die Arbeit am Sonntag oder in der Nacht gebe es Zuschläge.

Berlin in einer "absoluten Ausnahmesituation"

Berlin befinde sich in einer "absoluten Ausnahmesituation", schrieb Giffey in dem Rundbrief. Zugleich lehnte sie es ab, angesichts der Herausforderungen den Katastrophenfall auszurufen. Das Berliner Allgemeine Sicherheits- und Ordnungsgesetz biete bislang alle Möglichkeiten, sagte sie nach der Senatssitzung: von der Einrichtung von Krisenstäben, über Amtshilfe-Ersuchen bis hin zu Beschlagnahmungen, wenn nötig. "Die jetzigen Möglichkeiten, die wir haben, sind noch nicht voll ausgeschöpft", sagte Giffey. Und auch in einer nächsten Phase, würde zunächst eine sogenannte Großschadenslage ausgerufen. Aber selbst dafür gebe es nach Einschätzung der aktuellen Situation keinen Anlass.



Giffey sagte, man müsse sich auch die Frage stellen, was durch die Ausrufung des Katastrophenfalls - wie von der CDU gefordert - besser werde. "Ich finde immer, wenn man schon am Anfang das stärkste Instrument nimmt, dann hat man nicht mehr so viele Möglichkeiten, um in einer Situation, die gegebenenfalls noch schwieriger ist, weitere Schritte zu gehen."



Sendung: Inforadio, 15.03.2022, 15:20 Uhr