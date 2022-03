800 bis 900 Geflüchtete aus der Ukraine wurden nach Angaben der Leiterin des Ankunftszentrums, Nadine Pevana, auch am Mittwoch wieder registriert. Die, die im Moment mit einem Termin kommen, seien oft gut vorbereitet, mit Reisepässen oder anderen Dokumenten – so könne es schnell gehen. Richtig schnell, denn die Anträge von ukrainischen Kriegsflüchtlingen werden derzeit im Ankunftszentrum mit einem beschleunigten Verfahren bearbeitet, wie Pevana sagt.

Es ist immer noch einiges los am Ankunftszentrum in Reinickendorf. Der Berliner Senat beschreibt die Situation als "dauerhaft angespannt" in seinem Lagebericht. Ganz so schlimm sieht es von außen aber zumindest nicht aus. Geflüchtete Menschen stehen vor dem Eingang in der Schlange, warten auf ihre Registrierung. Inzwischen ist etwas Ordnung ins Chaos gekommen, denn die, die hier sind, haben einen Termin. Diese müssen seit dieser Woche online gebucht werden.

Nach wie vor kommen in Berlin täglich rund 10.000 ukrainische Kriegsflüchtlinge an, das Land gerät an seine Grenzen. Vor der Ministerpräsidentenkonferenz am Donnerstag fordert die Regierende Bürgermeisterin unter anderem Unterstützung durch die Jobcenter.

Normalerweise werden bei Geflüchteten, die im Ankunftszentrum registriert werden, die Personalien aufgenommen, sie werden gefragt, ob sie Familienangehörige in Berlin haben, um zu wissen, ob und auf welche Unterkunft sie verteilt werden können. Anschließend macht die Polizei eine sogenannte "Fast-ID"-Überprüfung. Dabei wird mit elektronischen Fingerabdruck-Scannern gearbeitet, in wenigen Minuten läuft eine computergesteuerte Sicherheitsüberprüfung ab, ein Abgleich mit den im System befindlichen Abdrücken. So können Straftäter erkannt werden, die der deutschen Polizei bereits bekannt sind. Die Fingerabdrücke werden außerdem gespeichert – eigentlich Standard. Ebenfalls eigentlich Standard: eine vertiefte Überprüfung.

Im Bundesinnenministerium dürfte man das nicht gern registriert haben. In einem Schreiben an den Verteiler für die "Bund-Länder-Tagung Asyl und Rückkehr" vom 14. März, das dem rbb vorliegt, schreibt das BMI, auf eine Registrierung dürfe insbesondere aus Sicherheitsgründen und zur Vermeidung von Mehrfachregistrierungen nicht verzichtet werden. Das BMI schlägt darin zur Beschleunigung statt eines kompletten Verzichts auf die Fingerabdrücke vor, das Verfahren mit der Abnahme von nur vier Fingerabdrücken pro Person zu beschleunigen.

Was jetzt schon für ukrainische Staatsbürger komplett wegfällt, ist die Registrierung von Fingerabdrücken und Foto durch das Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten (LAF) - und damit die anschließende Meldung an das Ausländerzentralregister. Das bestätigte die Leiterin des Ankunftszentrums Reinickendorf, Nadine Pevana, dem rbb.

Seit vielen Tagen verteilen Dutzende ehrenamtliche Helfer am Berliner Hauptbahnhof Essen und Getränke an ankommende Geflüchtete. Routine ist dabei noch nicht eingetreten - ganz im Gegenteil, wie aus einem offenen Brief an den Senat hervorgeht.

Rund 10.000 Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine kommen nach Angaben des Senats täglich in Berlin an. Nicht alle bleiben, einige reisen auch direkt weiter in andere Städte. Weit mehr als 1.000 wurden jedoch in den letzten Tagen jeweils in Berlin aufgenommen. Der Senat wünscht sich eine geordnete bundesweite Verteilung mit verbindlichen Aufnahmeschlüsseln für alle Länder und setzt große Hoffnungen in das Aufnahmezentrum in Tegel, das zur nächsten Woche mit voller Kapazität seinen Betrieb aufnehmen soll. Dann könnten 15.000 Geflüchtete hier täglich versorgt werden. An 100 Schaltern im 24-Stunden-Schichtbetrieb soll im ersten Schritt die Verteilung auf die Länder stattfinden.

Personal wird dringend gebraucht, bis zu 420 Menschen rechnet die Sozialsenatorin Katja Kipping vor, seien nötig für den Betrieb in Tegel. Die Berliner Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) hatte in ihrer Pressekonferenz am Dienstag noch ganz selbstverständlich die Polizei als eine der Quellen aufgezählt, die für das Zentrum in Tegel Personal bereitstellen könnten. Jetzt klingt es aber so, als sei mit der Polizei bisher nicht konkret darüber gesprochen worden.