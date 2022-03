Erste Nacht von neuem Ankunftszentrum - Etwa 250 Geflüchtete übernachten in Tegel

So 13.03.22 | 13:23 Uhr

Seit Samstag werden im ehemaligen Flughafen-Terminal in Tegel Geflüchtete aus der Ukraine untergebracht, bislang einige Hundert. Unterdessen stockt der Ausbau der Notunterkunft auf dem Messegelände. Es fehlt an Betten.



In der am Samstagabend eröffneten Notunterkunft am ehemaligen Flughafen Tegel haben rund 250 Geflüchtete aus der Ukraine übernachtet. Das teilte die Senatsverwaltung für Soziales am Sonntag mit. Der Betrieb wurde demnach schrittweise aufgenommen. Stündlich sei ein Bus vorgefahren, um die Ankunft gut koordinieren zu können, hieß es. In Berlin kamen am Samstag nach Schätzungen der Senatsverwaltung rund 7.500 Menschen mit Zügen aus der Ukraine an. Davon brachte das Land Berlin etwa 1.000 Menschen unter.

900 Menschen können derzeit auf der Messe übernachten

In der Notunterkunft auf dem Messegelände übernachteten rund 630 Personen. Damit waren gut 300 Menschen weniger in der Messe untergebracht, als noch in der Nacht zu Samstag. Die Lage bleibe aber dynamisch, so die Senatsverwaltung. Die Messe ist als Notunterkunft mit einer Verweildauer von 24 Stunden gedacht.

Ein Sprecher der Messe Berlin teilte mit, dass eine dritte Halle für Geflüchtete zwar vorbereitet sei, aber nicht wie geplant am Samstag geöffnet werden konnte. Dafür habe es nicht genügend Betten gegeben. Helfer hatten am Samstagvormittag kritisiert, dass die Hallen zu voll seien und die Lage angespannt; es fehle an Dolmetschern und Duschen.



Rund 900 Betten stehen derzeit auf dem Messegelände bereit.

Königsteiner Schlüssel greift nicht

Am Nachmittag wollen Berlins Regierende Bürgermeistern Franziska Giffey und Sozialsenatorin Katja Kipping (Die Linke) am Flughafen Tegel über die Lage in dem alten Flughafengelände informieren. Der Termin diene laut Verwaltung aber vor allem dazu, noch einmal an den Bund zu appellieren, Berlin bei der Logistik der Unterbringung und dem Aufbau des Ankunftszentrums zu unterstützen. In der Hauptstadt kommen derzeit weitaus mehr Menschen an, als in andere Bundesländer weitergeleitet werden können. Das Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten sprach deshalb am Samstag von einem Flaschenhals. Einer der Gründe sei, dass der Königsteiner Schlüssel nur auf bereits registrierte Geflüchtete angewendet werden kann. Berlin könne aber so schnell nicht alle Ankommenden registrieren.



