Nach dem Schock über Russlands Einmarsch in die Ukraine kommt auch die Frage auf: Ist Berlin ausreichend darauf vorbereitet, wenn zahlreiche Menschen in die Flucht getrieben werden und hier Schutz suchen? Von Franziska Hoppen

Die Berliner Sozialsenatorin Katja Kipping (Linke) hat keine leichte Aufgabe vor sich. Wegen des russischen Einmarschs könnten bereits in den kommenden Tagen die ersten ukrainischen Geflüchteten in Berlin ankommen. Doch die Flüchtlingsunterkünfte sind voll - zu rund 97 Prozent. Wo also hin mit den Menschen?

Zuletzt waren bereits, unabhängig von der Entwicklung in der Ukraine, alte Flüchtlingsunterkünfte wieder an den Start gegangen: Vor drei Wochen das Tempohome auf dem Tempelhofer Feld, bewohnt aktuell von rund 130 Personen. In dieser Woche nahm eine Unterkunft in der Groscurthstraße in Buch die ersten Geflüchteten auf, mit Platz für insgesamt fast 500 Bewohner.

Im März kommen zwei neue dazu: in der Fritz-Wildung-Straße in Schmargendorf und in der Brabanter Straße in Wilmersdorf, für insgesamt knapp 350 Menschen. In Reinickendorf steht ein altes Hotel in Aussicht. Und: Es finde die Akquise von weiteren Objekten statt, sagte Kipping. Doch das allein reicht eben nicht. Es braucht gesundheitliche Versorgung, Lebensmittel, Kita- oder Schulplätze und nicht zuletzt: Sicherheitskräfte.