Was beim Umgang mit geflüchteten Kindern und Jugendlichen zu beachten ist

Tausende Mütter fliehen seit Wochen mit ihren Kindern vor dem Krieg in der Ukraine. Die medizinische Erstversorgung in Deutschland ist sichergestellt, doch was ist mit der psychischen Belastung der Kinder und Jugendlichen? Von Elke Bader