Busse fehlen - Verteilung von Geflüchteten in andere Bundesländer stockt

Mo 07.03.22 | 12:48 Uhr

Bild: dpa/Elisabeth Edich

Die Zahl der flüchtenden Menschen, die in Berlin ankommen, werde die nächsten Tage laut der Regierenden Bürgermeisterin Giffey nicht sinken. Die Verteilung in andere Bundesländer läuft schleppend an, das Zelt vor dem Hauptbahnhof soll hingegen am Dienstag in Betrieb gehen. Das rbb-Fernsehen sendet am Montag, 20:15 Uhr, ein Spezial zu ukrainischen Geflüchteten.

Der Berliner Senat geht davon aus, dass aus der Ukraine im Laufe der Woche Tausende weitere Geflüchtete nach Berlin kommen werden. Allein am Montag rechne man wieder mit etwa 10.000 Menschen, sagte die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) dem "Tagesspiegel" [Bezahlschranke].

Verteilung soll starten - aber es fehlen Busse und Fahrer

Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge wollte laut Giffey am Montag damit beginnen, 900 Menschen mit Bussen in andere Bundesländer zu verteilen. Zudem sollten dann Mitarbeiter des Amts eintreffen, die helfen, Ukrainer zu registrieren. Es gebe allerdings derzeit nicht genügend Busse und Busfahrer, um die Geflüchteten in andere Bundesländer zu bringen, so Giffey.



Nach ihren Angaben sollen Geflüchtete auch in Hotels unterkommen. Viele Hoteliers böten ihre Betten freiwillig an. Das wolle man nutzen, so Giffey. Außerdem steht laut der Regierenden Bürgermeisterin ein zweites Ankunftszentrum neben dem in Reinickendorf vor der Betriebsaufnahme.

Berlin hatte schon in den vergangenen Tagen Zehntausende Menschen empfangen. Allein am Freitag und Samstag waren es jeweils mehr als 11.000. Berlin könne das nicht alles alleine abfangen, die Hilfe der Bundesregierung sei notwendig, sagte Giffey. Das Bundesinnenministerium hatte am Sonntag entschieden, die geflüchteten Menschen auf andere Bundesländer zu verteilen.

Zelt vor dem Hauptbahnhof wohl ab Dienstag startklar

Das Versorgungszelt vor dem Berliner Hauptbahnhof soll nach Senatsangaben voraussichtlich am Dienstag in Betrieb genommen werden. "Wir sind noch in der Planung, wollen aber, dass das Zelt auf dem Washingtonplatz am Dienstag eröffnet wird", sagte der Sprecher der Berliner Senatssozialverwaltung, Stefan Strauß, am Montag dem Evangelischen Pressedienst. Das Zelt solle eine breit gefächerte Versorgung und die bessere Strukturierung und

Koordinierung der ankommenden Menschen ermöglichen. Neben einer Erstversorgung der Geflüchteten solle es zudem eine Beratungsstelle sowie Hilfsangebote zur Weiterreise geben, sagte Strauß. Eine Prognose über die genaue Zahl der Ankommenden sei laut Strauß nicht möglich: "Die Menschen dürfen sich bei uns frei bewegen, müssen sich nicht irgendwo anmelden. Wir wissen also auch nicht, wie viele Personen auf anderem Wege nach Berlin gekommen sind." Das momentane Geschehen sei sehr dynamisch, viele Personen reisten nach kurzem Aufenthalt in Berlin weiter, da sie ein anderes Ankunftsziel hätten, so Strauß.



Bund sichert auch Brandenburg Hilfe zu

Auch Brandenburg stellt sich nach Angaben des Innenministeriums auf eine höhere Zahl von ukrainischen Kriegsflüchtlingen ein als bisher angenommen. Bisher war für das Land die Zahl von insgesamt 10.000 bis 11.000 Betroffenen geschätzt worden. Auch wenn es mehr Geflüchtete sein sollten, würden diese aufgenommen und in den Regionen untergebracht, teilte das Innenministeriums am Montag auf Anfrage mit. Hilfe vom Bund sei dafür zugesichert worden. In den Erstaufnahmestellen des Landes waren nach Angaben des Ministerium bis Sonntagnachmittag rund 900 Geflüchtete mit Ukraine-Bezug registriert worden. In Brandenburg kommen die Geflüchteten zunächst per Bahn in Frankfurt (Oder) an. Ein Großteil fährt mit dem Zug weiter nach Berlin. Am Wochenende fuhren auch Sonderzüge, die in Cottbus endeten.



Bund prüft weitere seiner Gebäude als Flüchtlingsunterkünfte

Unterdessen prüft der Bund, ob er aus seinen Immobilien weitere Gebäude als Unterkünfte bereitstellen kann. Das geht aus einem Schreiben von Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) an die Innenminister der Länder hervor. Die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bima) prüfe "mit Nachdruck", welche weiteren Liegenschaften sich eigneten. Länder und Kommunen sollten Betreiber für zusätzliche Unterkünfte organisieren, bittet Lindner in dem auf Montag datierten Brief, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.



Die Bima gehört dem Bund und ist eine der größten Immobilieneigentümerinnen Deutschlands. Auch bisher überlässt sie Gebäude zur Unterbringung von Asylbewerbern und Geflüchteten mietfrei an die Länder und Kommunen. Aktuell gebe es in 254 Liegenschaften 50.460 Unterbringungsplätze, hieß es. Davon sei zuletzt nur etwa die Hälfte ausgelastet gewesen.



Sendung: rbb spezial, 7.3.22, 20:15 Uhr