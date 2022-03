Menschen aus der Ukraine fliehen vor dem Krieg - Sonderzüge mit rund 1.300 Kriegsflüchtlingen in Berlin angekommen

Di 01.03.22 | 23:51 Uhr

Bild: Imago Images/Jochen Eckel

In Berlin sind am Dienstagabend die ersten Sonderzüge mit ukrainischen Kriegsflüchtlingen angekommen. Gestartet sind sie in Polen. Insgesamt waren es rund 1.300 Menschen, die in der Hauptstadt ankamen.

Am Berliner Hauptbahnhof sind am Dienstagabend die ersten Sonderzüge mit ukrainischen Kriegsflüchtlingen angekommen. Die Züge starteten in Polen. Die ersten beiden Sonderzüge trafen zwischen 18 und 19 Uhr in Berlin ein. Nach rbb-Informationen waren insgesamt rund 1.000 Menschen an Bord. Ein dritter Zug mit weiteren rund 300 Menschen fuhr um 23 Uhr in den Hauptbahnhof ein. Die Geflüchteten, überwiegend Frauen und Kinder, wurden am Hauptbahnhof von freiwilligen Helfern empfangen und betreut. Etwa 50 bis 60 freiwillige Helfer sollen vor Ort sein, auch die Bahn hilft bei der Organisation.

Überwiegend Frauen und Kinder sind aus der Ukraine geflüchtet. Bild: rbb / Kerstin Breinig Bild: rbb / Kerstin Breinig

Freiwillige Helfer und Deutsche Bahn organisieren die Versorgung

Im Hauptbahnhof, auf der unteren Zwischenebene, ist für die Geflüchteten eine Station mit Essen und Getränken eingerichtet worden, auch Decken werden ausgegeben. Die Geflüchteten werden - so gut es den freiwilligen Helfern möglich ist - auf Unterkünfte verteilt. Es standen auch Busse bereit, um die Menschen zum Landesamt für Flüchtlinge zu transportieren. Organisiert werde am Hauptbahnhof allerdings alles von den freiwilligen Helfern und der Deutschen Bahn, beschreibt eine rbb-Reporterin das Geschehen. Vom Landesamt für Flüchtlinge seien keine erkennbaren Helfer vor Ort. Einige der geflüchteten Menschen werden wohl auch die Nacht im Berliner Hauptbahnhof verbringen. Die Deutsche Bahn toleriere das, schildert die Reporterin. Auch die Berliner Feuerwehr und das Deutsche Rote Kreuz seien vor Ort. In einem der Züge waren Verletzte, die von der Feuerwehr medizinisch versorgt werden mussten.

Senat richtet Krisenstab ein

Vor der Ankunft der ersten Sonderzüge hatte der Senat verkündet, dass in Berlin ein eigens eingerichteter Krisenstab die Aufnahme von geflüchteten Menschen aus der Ukraine organisieren soll. "Wir richten uns ein auf zunächst 20.000 Menschen, die hier in Berlin Unterbringung suchen", sagte Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD). Das sei jedoch nur eine Schätzung. Eine genaue Prognose sei derzeit nicht möglich. Der Krisenstab solle im Zuge dessen unter anderem die Ankunftsstrukturen organisieren, um den Menschen in den ersten Stunden und Tagen ein gutes Ankommen zu ermöglichen, erklärte Giffey. Auch die Schaffung neuer Unterbringungsmöglichkeiten gehöre zu den Aufgaben des Stabs, so Giffey weiter. Nach rbb-Informationen wird zum einen die ehemalige Gemeinschaftsunterkunft in der Groscurthstraße in Berlin-Buch reaktiviert. Außerdem soll ein Hotel in der Gotlindestraße in Lichtenberg für die Unterbringung ukrainischer Geflüchteter genutzt werden.

Sendung: rbb24, 01.03.2022, 21:45 Uhr