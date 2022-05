Ukraine-Krieg - Brandenburger Landwirte beklagen drastisch gestiegene Kosten

Do 05.05.22 | 16:47 Uhr | Von Christoph Hölscher

imago images/Serienlicht Audio: Antenne Brandenburg | 04.05.2022 | Torsten Sydow | Bild: imago images/Serienlicht

Die stark gestiegenen Energie- und Düngemittelpreise machen den märkischen Bauern zu schaffen. Der Landesbauernverband rechnet allein dafür mit Mehrkosten von rund 200 Millionen Euro. Was bedeutet das für die Verbraucher? Von Christoph Hölscher

Russland und Belarus gehörten bislang zu den größten Exporteuren für Düngemittel in die Europäische Union. Durch Krieg und Sanktionen hat sich der Weltmarktpreis für diese Produkte verdoppelt, teilweise sogar verdreifacht. So sind für eine Tonne Harnstoff, der in der Landwirtschaft als Dünger verwendet wird, inzwischen 1.200 Euro fällig. Im Februar waren es noch 400.



Zahlen, die Bauernverbandschef Henrik Wendorff am Mittwoch im Agrarausschuss des Landtags präsentierte, um für die schwierige Situation der Bauern zu sensibilisieren: Nach den Belastungen der letzten Jahre durch Trockenheit, Afrikanische Schweinepest und niedrige Erzeugerpreise sei die Kapitaldecke vieler Betriebe gefährlich dünn.



Wenn sie ihre Mehrkosten durch den Krieg in der Ukraine nicht durch deutlich höhere Verbraucherpreise refinanzieren könnten, drohten ernste wirtschaftliche Probleme.

dpa/Sven Hoppe 3 min Steigende Lebensmittelpreise - Warum auch Milch aus der Region immer teurer wird Der Preisanstieg bei Lebensmitteln betrifft auch Produkte aus der Region. Bei Hemme Milch in der Uckermark treiben gleich mehrere Faktoren die Kosten in die Höhe. Für den Produzenten gibt es wenig Spielraum.Von Konrad Spremberg und Helena Daehler

Da die Bauern außerdem bei den Betriebskosten in Vorleistungen gehen müssten, die Verkaufserlöse dagegen erst in einigen Monaten hereinkämen, müsse auch die Politik helfen, so Wendorff.

Minister Vogel fordert zügige und differenzierte Auszahlungen

Unterstützung sei schon auf dem Weg, erklärt Cornelia Berns, Vertreterin des Bundeslandwirtschaftsministeriums, im Landtagsausschuss. Zusätzliche 120 Millionen Euro für Hilfsmaßnahmen für die Bauern in Deutschland infolge des Ukraine-Kriegs seien in einem Ergänzungshaushalt eingeplant. Allerdings müsse diese Summe noch vom Bundestag beschlossen werden, so Berns. Dazu kämen noch weitere 60 Millionen Euro aus EU-Mitteln.



Geld, das die Betriebe schnell brauchen, stellt auch Brandenburgs Landwirtschaftsminister Axel Vogel (Grüne) fest. Er fordert von der Bundesregierung deshalb eine zügige Auszahlung der Hilfen, sobald sie vom Bundestag beschlossen sind. Dabei dürfe nicht "mit der Gießkanne" verteilt werden, so Vogel: Die Betriebe, die am meisten von den gestiegenen Kosten betroffen seien, müssten auch am meisten von den finanziellen Hilfen profitieren.

dpa/P. Pleul Interview | Wandel von Ernährungssystemen - "Man muss ja nicht überall alles anbauen" Kann eine Regionalisierung die Lebensmittelversorgung sicherer, sozialer und nachhaltiger machen? Im Interview erklärt die Wissenschaftlerin Martina Schäfer, wie wir uns von Exporten lösen können.

Verbraucher müssen sich auf steigende Preise einstellen