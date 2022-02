So 27.02.22 | 22:41 Uhr

Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen (CDU) sieht das Land in der Lage, Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine aufzunehmen. Trotz knapper Finanzmittel werde man rund 10.000 Plätze sehr schnell zur Verfügung stellen, sagte Stübgen am Sonntag Brandenburg aktuell vom rbb. Es gebe eine riesengroße Hilfsbereitschaft in der Bevölkerung, auch die Kommunen bemühten sich um Beherbergungsmöglichkeiten.

Der Andrang war gewaltig: Hunderttausende haben am Sonntag friedlich gegen den russischen Angriff auf die Ukraine protestiert. Damit waren weit mehr Menschen zur Demonstration erschienen, als erwartet.

Hunderttausende demonstrieren in Berlin gegen Angriff auf Ukraine

Friedenskundgebung in Berlin-Mitte

Derzeit würden noch nicht so viele Geflüchtete ankommen. Viele versuchten erstmal, in der Nähe der ukrainischen Grenze zu bleiben, auch weil die Männer zurückblieben, um das Land zu verteidigen. Nach Angaben des Leiters der Zentralen Ausländerbehörde, Olaf Jansen, sind bislang 15 Menschen in Eisenhüttenstadt aus der Ukraine angekommen.

In der Erstaufnahmeeinrichtung und an drei weiteren Standorten stünden 1.700 Plätze sofort zur Verfügung. Bei Bedarf könnten kurzfristig weitere Unterkünfte angemietet werden. Dass bislang noch nicht so viele Menschen kamen, liege auch daran, dass die meisten bei Familie oder Freunden unterkommen.