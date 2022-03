Krieg gegen die Ukraine - Brandenburg übernimmt hunderte Geflüchtete aus Berlin

Do 10.03.22 | 14:17 Uhr

dpa/S. Stache Audio: Antenne Brandenburg | 10.03.2022 | Sarah Schiwy | Bild: dpa/S. Stache

Trotz der hohen Zahl an Schutzsuchenden sei Brandenburg bei der Versorgung bisher finanziell gut aufgestellt. Inzwischen hat das Land auch Geflüchtete aus Berlin übernommen. Diese könnten jetzt auch polnische Züge nach Deutschland kostenlos nutzen.



Viele Geflüchtete aus der Ukraine kommen in Deutschland zuächst in Berlin an. Brandenburg hat mittlerweile mehrere hundert Ukraine-Geflüchtete aus der Hauptstadt übernommen. Bis Donnerstagmorgen seien rund 450 Menschen aus der Bundeshauptstadt in der zentralen Erstaufnahmestelle Eisenhüttenstadt aufgenommen worden, sagte ein Sprecher des Innenministeriums in Potsdam. Insgesamt seien dort bislang 1.346 Vertriebene mit Ukrainebezug untergebracht worden.



Wie viele Geflüchtete aus der Ukraine insgesamt in Brandenburg untergekommen sind, lasse sich nur schwer feststellen, hieß es weiter. So sei nicht nachzuvollziehen, wie viele Menschen privat aufgenommen worden sind.

Finanzinisterium: Genügend Finanzmittel vorhanden

Für die Versorgung von Flüchtlingen aus der Ukraine in Brandenburg stehen nach Angaben von Finanzministerin Katrin Lange (SPD) derzeit ausreichende finanzielle Mittel bereit. In diesem Jahr stünden dafür im Haushalt insgesamt knapp 330 Millionen Euro zur Verfügung, sagte Lange am Donnerstag im Finanzausschuss des Landtags.

Lange: Mehr Mittel bei steigenden Geflüchteten-Zahlen nötig

Dazu gehörten 233,2 Millionen Euro für Sozialleistungen und Unterbringung, 66,2 Millionen Euro für die Zentrale Ausländerbehörde (ZABH) in Eisenhüttenstadt (Oder-Spree) und 29,4 Millionen Euro für die Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen. Allerdings sei die dramatische Lage durch den Krieg in der Ukraine bei der Aufstellung des Haushalts im vergangenen Jahr noch nicht absehbar gewesen, erklärte Lange. Sollten wegen eines starken Anstiegs der Flüchtlingszahlen weitere Mittel notwendig werden, müssten diese schnell bereitgestellt werden.

Bereits in der vergangenen Woche habe sie beim Bundesfinanzministerium um Unterstützung gebeten, erklärte die Ministerin. Brandenburg sei wie Berlin durch die Aufnahme von Flüchtlingen besonders belastet. Daher wolle Brandenburg mit den anderen Bundesländern eine gemeinsame Position gegenüber dem Bund erarbeiten.

Am Mittwoch ließ Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen (CDU), dass die Zentrale Erstaufnahme in Eisenhüttenstadt "faktisch ausgelastet" ist. Die Bombardierung ziviler Gebäude in der Ukraine durch die russische Armee habe zu einem starken Anwachsen der Zahl der Kriegsflüchtlinge geführt, sagte Stübgen am Mittwoch im Innenausschuss des Brandenburger Landtags. Daher habe die Landesregierung auch die Schätzungen der zu erwartenden Geflüchteten von 11.000 auf 20.000 angehoben.

Polnische Bahn lässt ukrainische Flüchtlinge kostenlos nach Deutschland reisen

Die Polnische Staatsbahn (PKP) hat unterdessen beschlossen, ukrainische Flüchtlinge derzeit kostenlos nach Deutschland zu befördern. Wie die PKP am Donnerstag mitteilte, können ukrainische Bürger seit Mittwoch auf neun Zugstrecken von Warschau, Przemysl über Krakau und Gdynia nach Berlin und Frankfurt (Oder) in der zweiten Klasse reisen.



Flüchtlinge, die derzeit in Bahnhöfen untergebracht sind, sollten ihre Reise in andere europäische Länder fortsetzen können, sagte der stellvertretende polnische Außenminister Pawel Szefernaker: "Wir arbeiten mit unseren EU-Partnern zusammen, um diesen Transport zu erleichtern." Zuvor hatte bereits die Deutsche Bahn (DB) Zugfahrten von Polen nach Berlin für ukrainische Flüchtlinge kostenlos gemacht. Das Angebot gilt für alle Fernverkehrszüge aus dem Nachbarland.

Wegen der wachsenden Zahl von in Deutschland eintreffenden ukrainische Flüchtlingen setzte die DB auch zusätzliche Züge ein. Seit vergangener Woche verkehren Shuttle-Züge zwischen Frankfurt (Oder) und Berlin. Nach Angaben der polnischen Grenzpolizei sind seit Beginn des russischen Einmarsches in der Ukraine vor zwei Wochen rund 1,43 Millionen Menschen aus der Ukraine nach Polen geflohen. Vor Kriegsbeginn lebten Schätzungen zufolge etwa eine Million Ukrainer in Polen. Sendung: Antenne Brandenburg, 09.03.2022, 18:30 Uhr