Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) will zunächst nicht in die Ukraine reisen. Er sei wenige Tage vor Ausbruch des Krieges in Kiew gewesen, sagte Scholz am Mittwoch im rbb24 Inforadio. Zudem telefoniere er oft mit Präsident Wolodymyr Selenskyi. "Es gibt kaum einen Staats- und Regierungschef, der so intensive Kontakte zu mir hat."

Dass Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier nicht empfangen worden sei, nannte Scholz "irritierend". Steinmeier wäre gern nach Kiew gefahren, weiter wolle er das aber nicht kommentieren. "Es wäre gut gewesen, ihn zu empfangen."



Die ukrainische Regierung hatte den geplanten Besuch Steinmeiers am Dienstag überraschend abgelehnt. Eine Begründung wurde nicht genannt. Geplant war ein gemeinsamer Solidaritätsbesuch mit den Staatschefs Polens und der drei baltischen Staaten Litauen, Lettland und Estland. Die anderen vier Staatschefs reisten alleine nach Kiew.