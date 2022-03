Fluchthelfer Berlin Dienstag, 01.03.2022 | 13:55 Uhr

Sollen dann im Kriegsfall die Grenzen für alle (Männer und Frauen) im wehrfähigen Alter geschlossen werden, so wie aktuell für 18- bis 60-jährige Männer in der Ukraine? Apropo in der Berichterstattung klingt es vielerorts so als blieben diese Männer "freiwillig" in der Ukraine. Stimmt das? Wie geht es den Männern, die lieber ausreisen wollen als sich an dem Krieg zu beteiligen?