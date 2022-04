Hunderte demonstrieren in Berlin gegen Krieg in Ukraine

Mehrere hundert Menschen haben am Samstag in Berlin gegen den Krieg in der Ukraine demonstriert. Zu einer Mahnwache der Initiative "Demokrati-JA" vor der Russischen Botschaft versammelten sich am Nachmittag rund 90 Menschen, so die Polizei. Angemeldet waren demnach 100 Teilnehmer.

Die Aktion stand unter dem Motto "Putinists, you will pay for your crimes" (Putinisten, ihr werdet für eure Verbrechen zahlen). Damit wird auf die ukrainische Stadt Butscha hingewiesen. Dort wurden Dutzende Leichen entdeckt, nachdem sich die russische Armee aus der Stadt zurückgezogen hatte. Die Ukraine wirft Moskau Kriegsverbrechen an Zivilsten vor.