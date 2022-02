Großdemo am Sonntag in Berlin - Initiativen wollen am Wochenende für den Frieden demonstrieren

Fr 25.02.22 | 11:41 Uhr

Bild: imago images

In Berlin schließen sich immer mehr Gruppen den Protesten gegen den Krieg in der Ukraine an. Ein Bündnis verschiedener Organisationen und Gewerkschaften hat für Sonntag eine Demonstration mit 20.000 Teilnehmern angemeldet.

Mit einer großen Demonstration wollen zahlreiche Organisationen am Sonntag in Berlin gegen den Angriff Russlands auf die Ukraine protestieren. Angemeldet sind bei der Versammlungsbehörde 20.000 Teilnehmer ab 13:00 Uhr am Brandenburger Tor und auf der Straße des 17. Juni. Der Titel lautet: "Stoppt den Krieg. Frieden für die Ukraine und ganz Europa".

Großes Bündnis gegen Krieg in der Ukraine

Zu dem Organisationsbündnis der Demonstration gehören unter anderem der Deutsche Gewerkschaftsbund und Verdi, die Umweltschutzorganisationen BUND und Naturfreunde, die linke Initiative Attac, die Flüchtlingshilfsorganisation Seebrücke, das Netzwerk Friedenskooperative und Pax Christi. Viele weitere kleinere und größere Demonstrationen gegen den russischen Krieg wurden von Freitag bis Sonntag angekündigt. Freitagnachmittag ab 14:00 Uhr wollten erneut Hunderte Menschen vor dem Kanzleramt protestieren für "Sanktionen gegen Russland - Frieden für die Ukraine". Dort hatten sich bereits am Donnerstag, dem Tag des Angriffs, 1.500 überwiegend junge Menschen mit ukrainischen Fahnen und Plakaten versammelt und die Nationalhymne des angegriffenen Landes gesungen.

rbb/T. Schwiesau Solidaritätsaktion - Brandenburger Tor leuchtet am Abend in ukrainischen Farben Der Berliner Senat hat ein Zeichen der Solidarität mit der Ukraine gesetzt: Am Mittwochabend wurde das Brandenburger Tor bis Mitternacht in den ukrainischen Nationalfarben angestrahlt. Auch Paris hat sich an der Aktion beteiligt.

Bezirk meldet Kundgebung an

Die Partei Die Linke wollte am Freitag um 17:30 Uhr eine Mahnwache am Rosa-Luxemburg-Platz abhalten. Am Brandenburger Tor sollte ebenfalls abends mit dem Motto "Kultur gegen Krieg" demonstriert werden. Nach Angaben der Polizei hatte das Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg eine Kundgebung mit 200 Teilnehmern angemeldet. Die Veranstaltung mit dem Motto "Solidarität mit der Ukraine" sollte um 11 Uhr auf dem John F. Kennedy Platz stattfinden. Ab 18:00 Uhr findet unter dem Motto "Kultur gegen Krieg" ein Protest des Landesmusikrates Berlin statt. Der Aufruf zur Teilnahme richtet sich insbesondere an Chöre, Ensembles und Musiker. Für Samstag (14:00 Uhr) ist eine weitere Demonstration am Brandenburger Tor angekündigt. Der Titel lautete: "Nein zu jedem imperialistischen Krieg - Solidarität mit der Ukraine". Angemeldet waren 500 Teilnehmer.

Auch in Potsdam haben am Donnerstag mehrere Hundert Menschen auf dem Alten Markt gegen die Invasion Russlands in der Ukraine demonstriert. Die Kundgebung unter dem Motto "Die Waffen nieder – Frieden in der Ukraine" hatte der Potsdamer Linke-Fraktionschef Stefan Wollenberg angemeldet. Dem Aufruf schlossen sich weitere Parteien und Organisationen an.

Sendung: Inforadio, 25.02.2022, 12 Uhr