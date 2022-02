Wegen des Kriegs in der Ukraine sind viele Menschen auf der Flucht. Jetzt sind die ersten in Berlin angekommen, in einem Ankunftszentrum in Reinickendorf. Zuvor waren auch in Brandenburg Geflüchtete eingetroffen.

Die ersten Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine sind in der Region angekommen. Nach Angaben des Landesamts für Flüchtlingsangelegenheiten in Berlin wurden bis Samstagvormittag rund 90 Geflüchtete registiert. Zuerst hatte die Zeitung "B.Z." berichtet.

Die Linken-Politikerin fordert, dass Bunderegierung und EU die Menschen aus der Ukraine als Kriegsflüchtlinge nach §24 Aufenthaltsgesetz anerkennen. Das würde ihnen Bewegungsfreiheit und auch eine Arbeitserlaubnis in Deutschland ermöglichen. Solche Freiheiten gelten für Asylbewerber nicht. Die EU und das Bundesinnenministerium könnten noch am Samstag über den Staus der Geflüchteten entscheiden.

Wie die Senatsverwaltung für Soziales am Samstagmorgen mitteilte, wird Senatorin Katja Kipping (Linke) am Nachmittag (16 Uhr) das Ankunftszentrum besuchen und die Angekommenen begrüßen. Sie erklärte bereits am Freitag, dass diese Einrichtung nur eine vorübergehende Lösung sei. Im Inforadio vom rbb sagte sie, dass der Senat in der nächsten Woche eine spezielle Anlaufstelle für Flüchtende aus der Ukraine einrichten werde. Der genaue Ort ist noch nicht bekannt.

Polen hat seit dem russischen Angriff auf die Ukraine rund 100.000 Flüchtlinge aus dem Nachbarland gezählt. Allein seit Samstagmorgen seien 9.000 Menschen aus der Ukraine über die Grenze gekommen, teilte der stellvertretende polnische Innenminister Pawel Szefernaker mit.

Auch in Brandenburg sind bereits Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine angekommen. Sie wurden am Freitag in Frankfurt (Oder) und Brandenburg an der Havel registriert. Nach Angaben des Potsdamer Innenministeriums hält das Land für das Wochenende 800 freie Plätze bereit. Sie befinden sich in der Erstaufnahmeeinrichtung in Eisenhüttenstadt und in der Außenstelle in Frankfurt (Oder).

Was die Unterbringung angeht, nannte Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) im ZDF-"Mittagsmagazin" am Freitag eine konkrete Zahl. "Wir bereiten uns auf mindestens 10.000 Menschen vor, die wir aus der Ukraine in den nächsten Tagen unterbringen müssen", sagte er. Da Russlands Präsident Wladimir Putin inzwischen einen Krieg gegen die gesamte Ukraine führe, "müssen wir uns wohl leider auf eine längere Zeit einstellen und damit auch auf größere Flüchtlingsströme", so Woidke.