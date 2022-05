Flüchtlingshelfer kritisieren Pläne für reduziertes Hilfsangebot am Berliner ZOB

Weniger Geflüchtete kommen an

Ehrenamtliche Flüchtlingshelfer am Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) in Berlin haben kritisiert, dass der Senat das Hilfsangebot dort deutlich reduzieren will.

Wie der Koordinator von "Berlin Arrival Support", Krystian Cieslak, am Freitag dem rbb sagte, haben die Freiwilligen selbst das Angebot für Geflüchtete aus der Ukraine aufgebaut, organisiert und Sponsoren gewonnen. Nun solle alles an die Malteser übergeben werden, die für die Ankunftsstelle am ZOB offiziell zuständig sind und dort zum Beispiel die medizinische Erstversorgung übernehmen.