In Berlin beteiligten sich unter anderem der Berliner Dom und die Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche an der Aktion. Martin Germer, Pfarrer an der Gedächtniskirche, sagte dem rbb, die Gedanken seien bei den Menschen in der Ukraine, die Opfer dieses Krieges seien. Die Gedanken seien aber auch bei den Soldaten, die in diesem Krieg "verheizt" werden, und außerdem bei allen, die sich dafür einsetzen, dass dieser Krieg bald beendet wird, so dass die Ukraine wieder in Frieden leben kann, so Germer.



In Brandenburg haben unter anderem die Glocken der Kirchen in Kyritz, Perleberg und Potsdam geläutet.