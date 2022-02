Die 35-jährige Zahnärztin und ihr 43 Jahre alter Mann, ein Ökonom, wohnen in einem Vorort von Kiew. Die Ukrainer mit aserbaidschanischen Wurzeln haben in ihrem Haus ihre Eltern vorübergehend einquartiert. Sie haben sich mit Lebensmitteln, Medikamenten, Gaskartuschen und Kanistern voll Benzin eingedeckt.

Elmira Alishova und ihr Ehemann Hamid wurden am Donnerstagmorgen gegen fünf Uhr von zwei Explosionen geweckt. "Wir sind schon seit Wochen auf diesen Moment vorbereitet. Wenn es dann plötzlich in der Dunkelheit knallt, dann stehst du auf und funktionierst wie ein Roboter", erzählt Elmira Alishova.

Die Alishovs wollen Kiew nicht verlassen. Das machten eher Bekannte, die kleine Kinder oder sehr alte Angehörige hätten, erzählt Hamid Alishov. Er hat von Familien gehört, die in die Westukraine fahren oder nach Moldawien. Gerade junge Männer würden bleiben. "Wir wissen zwar nicht, ob wir die Angriffe aufhalten können, aber wir stellen uns entgegen - keine Frage. Wir haben uns auf legalem Weg Waffen besorgt", sagt Alishov.

Er erzählt von seinen russischen und internationalen Geschäftspartnern, die er nun anschreibe, um ihnen seine Sicht auf die Geschehnisse mitzuteilen. Wie viele Ukrainer will er sich mit emotionalen Appellen an die Menschen in anderen Ländern wenden. "Russland hat die Ukraine angegriffen. Das ist der Gipfel der Absurdität. Ich lebe in diesem Land. Hier gibt es weder Nazis noch Angriffe auf Russen. Ich spreche mein ganzes Leben lang russisch in diesem Land, ohne Probleme. Die Begründung Putins für den Angriff ist nichts weiter als eine Lüge. Die EU muss uns helfen. Wenn dieser Irrsinn nicht gestoppt wird, dann sind auch andere europäische Länder in Gefahr", sagt Alishov.