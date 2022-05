Jerofejew benutzt gerne eindringliche Bilder, wenn er beschreibt, was in Russland passiert. Kurz vor seiner Ausreise habe er sich gefühlt wie eine verletzte Ente in einem Teich, der immer weiter zufriert und am Ufer warten bereits die Füchse. Die russische Bevölkerung beschreibt Jerofejew als "überwiegend asiatisch geprägt", mit einem Faible für klare Machtstrukturen. Für sie sei "Gut und Böse und Licht und Dunkelheit etwas völlig anderes als für die Europäer". Deshalb zeige zum Beispiel das Argument des einzuhaltenden Völkerrechts beim Krieg gegen die Ukraine keine Wirkung. Jerofejew beschreibt seine Landsleute als "harte Kinder", die keine gute politische Kultur lernen durften und um sich herum nur Feinde sehen. "Die Europäer glauben sehr naiv, dass Putin Russland okkupiert hat. Putin hat es aber, im Gegensatz zu Stalin, Chrustschow oder den Zaren, geschafft, einen Kontakt zu seinem Volk zu finden", sagt Jerofejew. So würden viele Frauen Putin lieben und viele Männer ihm nacheifern. Putin sei "der Typ: erfolgreicher Gopnik", so Jerofejew. Das Wort Gopnik kommt von der Abkürzung GOP (Städtische Wohnheime des Proletariats) und bezeichnet einen kriminellen Halbstarken aus der russischen Unterschicht.

Aus Putins Biographie ist bekannt, dass er als schmächtiger kleiner Junge in einem St. Petersburger Hinterhof aufwuchs und dort lernte, wie man sich prügelt. Viktor Jerofejew erzählt von seinen Begegnungen mit dem russischen Präsidenten. "Es war in Paris. Da standen der damalige französische Präsident Jacques Chirac, Wladimir Putin und ich zusammen – der lange Chirac, der kleine Putin und ich, von der Körpergröße dazwischen. Da blaffte mich Putin auf Russisch an, was mir einfalle, Französisch mit Chirac zu sprechen. Offenbar schlugen seine Komplexe durch und er fühlte er sich ausgegrenzt", erzählt Jerofejew. Ein anderes Mal habe Putin ihm einen lukrativen Job angeboten, damit er nicht mehr kritisch über ihn schreibe.



Jetzt schreibt Jerofejew an "Putin, der große Gopnik" weiter, seinem Roman, den er vor drei Jahren begonnen hat. "Es ist ein Buch über das parallele Leben von Putin und mir. Der eine wird ein frei denkender Schriftsteller, der andere - ein Gopnik - wird Putin. Am Anfang habe ich mit viel Ironie geschrieben, doch dann änderte sich einiges in Russland. Es gab Repressionen und so wurde das Buch immer bitterer. Jetzt hat mir Putin mit dem Krieg gegen die Ukraine ein Finale geschenkt. Es ist zwar schrecklich, aber es ist ein ernsthaftes Ende für mein Buch", sagt Jerofejew.



Einen Gopnik zeichne aus, dass er glaube, in allem der Champion zu sein. Er stehe über der Moral, habe stets Recht und gewinne immer. Er habe niemals Angst und kämpfe bis zum Tod, so Jerofejew.