Russlands Präsident Wladimir Putin schätzt die Lage in der Ukraine nach der Meinung eines Osteuropa-Experten vollkommen falsch ein. Putin nimmt an, in der Ukraine lebten Sowjet-Menschen, die befreit werden wollen, sagte der Vorsitzende der Deutschen Assoziation der Ukrainisten, Alexander Wöll, am Samstag in Brandenburg aktuell vom rbb. Genau das Gegenteil sei der Fall. Auch wenn Putin den ukrainischen Präsidenten ausschalte, werde ein nächster kommen. Es werde einen Guerilla-Krieg geben, wie im Zweiten Weltkrieg. "Er wird das Land nicht kleinkriegen, da bin ich vollkommen überzeugt", sagte Wöll.

Nur Frauen und Kinder würden aus der Ukraine fliehen. Die Männer, die er kenne, sagten alle, dass sie für die Ukraine kämpfen werden. Die Ukrainer hätten schon oft gezeigt, dass sie Freiheit und die Werte der EU wollten. Dafür hätten sie schon vorher Blutvergießen in Kauf genommen.

Wöll ist Professor für Kultur und Literatur Mittel- und Osteuropas an der Universität in Postdam und war früher Präsident der Viadrina Universität in Frankfurt an der Oder.

Sendung: Brandenburg aktuell, 26.02.2022, 19:30 Uhr