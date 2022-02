Es gehe um klare Regeln für die Registrierung und Verteilung von Kriegsflüchtlingen und eine zentrale Stelle, die für alle Formalitäten zuständig sein müsste. Mit Blick auf die Situation in der Ukraine sagte Stübgen, die Katastrophe sei eingetreten. Der Krieg in der Ukraine werde zu unfassbarem Leid führen. Doch die Europäische Union werde Menschen, die vor dem Krieg fliehen, Schutz gewähren. Brandenburg wolle dabei besonders mit dem Nachbarland Polen eng zusammenarbeiten, über dessen Grenze zur Ukraine am Donnerstag bereits viele Geflüchtete gekommen sind. Polen hat bereits Auffangstationen eingerichtet für die Menschen, die über die Grenze flüchten, wie die ARD-Korrespondenten vor Ort berichten.

Auch der Brandenburger Landkreis Märkisch-Oderland veröffentlichte am Donnerstag eine eigene Mitteilung, in der er den russischen Krieg gegen die Ukraine verurteilte. Von Krieg und Verwüstung sei immer auch die unbeteiligte Zivilbevölkerung betroffen, heißt es. Deshalb bereite sich der Landkreis auf die Aufnahme ukrainischer Kriegsflüchtlinge vor. "Wenn es darum geht, Menschen in der sich jetzt aufbauenden Not zu helfen, werden wir alles in unserer Macht Stehende tun, um ihnen beizustehen", wird die Kreisverwaltung zitiert.

In der vergangenen Woche hatten Landrat Gernot Schmidt (SPD) und andere Politiker noch einen Brief an Russlands Präsident Waldimir Putin geschrieben und ihn nach Seelow eingeladen. Am Mahnmal für die Gefallenen des 2. Weltkrieges wollte man Gesprächsbereitschaft signalisieren. Dieser Brief hat in der Ukraine für Verwirrung und Proteste gesorgt. Am Donnerstag gab es Signale aus Seelow, dass man diesen "Brief so nicht mehr schreiben würde", sagte Bürgermeister Jörg Schröder (SPD).