Mehrere Tausend Menschen fliehen weiterhin jede Woche vor dem Krieg gegen die Ukraine in die Region - und für die meisten Vertriebenen ist Berlin dabei das erste Ziel. In der Hauptstadt wurden am vergangenen Wochenende rund 5.000 Ankommende gezählt, wie aus dem Lagebericht der Senatsverwaltung für Integration hervorgeht. Zwischen Freitag und Sonntag (27.-29. Mai) kamen demnach mehr als 3.900 Geflüchtete in Zügen am Hauptbahnhof an. Der Zentrale Omnibusbahnhof und das Südkreuz waren für 1.000 Menschen die ersten Ankunftsorte.

Geflüchtete aus der Ukraine dürfen visumfrei in die Bundesrepublik einreisen und sich frei in der EU bewegen. Zu denen, die mit der Bahn und regulären Reisebussen am Hauptbahnhof und am ZOB in Charlottenburg ankommen, sind deshalb auch diejenigen zu rechnen, die die Stadt mit dem eigenen Auto oder privat organisierten Fahrgelegenheiten erreichten. "Die Zahl der Ankommenden dürfte deutlich höher liegen, als die Ankunftszahlen an den Bahnhöfen", erklärt die Senatsverwaltung für Integration in ihrem Lagebericht, "zu Ankunft und Verbleib von Geflüchteten in Berlin liegen insgesamt keine verlässlichen Zahlen vor".