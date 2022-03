Überfall auf die Ukraine - Kampf des Archaischen gegen die Moderne

Der Krieg Russlands gegen die Ukraine macht sich auch hierzulande in vielen Lebensbereichen bemerkbar. Über die Auswirkungen sprachen am Sonntag Vertreter aus Wissenschaft, Kultur und Medien im Großen Sendesaal des rbb. Von Maria Ossowski

Was macht der Krieg mit der Freiheit der Wissenschaft, der Kunst, der Medien? Martin Rennert, Vorstandsvorsitzender der Einstein-Stiftung, lud für Sonntag zu einer Diskussionsrunde ein - und setzte gleich zu Beginn den Ton: "Nichts, was heute gesagt werden kann, wird an der unbeschreiblichen Aggression, am Elend in der Ukraine und der Verzweiflung vieler Menschen irgendetwas ändern. In diesen Tagen können wir der Ukraine nur helfen, indem wir spenden und solidarisch sind mit den Millionen Menschen auf der Flucht."

Tyrannen haben ein Verfallsdatum

Zwei angefragte ukrainische Gesprächspartner hätten ihm, so Rennert, leider abgesagt. Mit Perspektive auf unsere Gesellschaft forderte er eine selbstkritische Nachdenklichkeit. Was können wir besser machen als bisher? Zum Beispiel die Anerkennungspraxis von Berufsabschlüssen vereinfachen, auch die Schulen für die Kinder schnell und unbürokratisch öffnen. Was können die Medien tun, unsere Medien? Wie helfen? Tyrannen, so die ARD Vorsitzende Patricia Schlesinger, hätten ein Verfallsdatum, aller militärischen Stärke zum Trotz: "Unsere Pressefreiheit kann keine Panzer stoppen. Unsere Demokratie kann keine einzige Bombe abwehren. Aber mit jedem Interview, das aus den zerstörten Städten gesendet wird, mit jedem Bild von Geflüchteten, die in Polen, Ungarn oder gerade hier in Deutschland, in Berlin ankommen, mit jedem Tweet, jedem Post, mit jedem Bericht von Radioreporter:innen wird eine Geschichte gegen diesen Krieg geschrieben, wird die Wahrheit dokumentiert."

Zentrale Fragen drehen sich um jene Kontakte, die Kultur und Wissenschaft über Jahrzehnte mit Russland aufgebaut haben. Müssen wir diese Netzwerke, allen Sanktionen zum Trotz, nicht intensivieren, um demokratische Kräfte Russland zu stärken, wie es die Soziologin Jutta Allmendinger fordert? Die Direktorin des Zentrums für Osteuropa-Studien, Gwendolyn Sasse, führt den Gedanken weiter: "In Deutschland und in Europa haben wir viel zu lange darauf gesetzt, dass Russland sich demokratisieren wird, dass wir dies auch von außen beeinflussen können. Jetzt ist nicht der Moment, aufzugeben, daran zu glauben, dass Wandel möglich ist. Wenn es einen Wendepunkt in Russland in den letzten 30 Jahren gegeben hat, dann mag er jetzt irgendwann kommen. Und den dürfen wir nicht verpassen."

Ein Kampf gegen die Identität?

Der Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, Hermann Parzinger, arbeitet seit 28 Jahren eng mit Russland und mit der Ukraine zusammen. Russisches Militär hat bereits mehrere ukrainische Museen zerstört. Warum? "Wir müssen sehr genau hinsehen, was an Zerstörungen passiert. Sind es Kollateralschäden eines brutalen Krieges ohne Rücksicht auf irgendwelche Opfer und Verluste, oder ist es auch ein Kampf, der bewusst die kulturelle Identität der Ukraine zerstören soll?", fragt Hermann Parzinger am Sonntagabend. Noch ist die Frage nicht zu beantworten. Für den russischen Schriftsteller Wladimir Kaminer, er kam im blaugelben Outfit, ist dieser Krieg ein Kampf des Archaischen gegen die Moderne. Gegen unsere Gesellschaftsform. Und er sei noch mehr. Kaminer hat im Sommer Kiew besucht und dort viele Freunde. "Die Ukraine war in den letzten Jahren der erstbeste Fluchtort für die Russen. Kiew wird jetzt verteidigt von Ukrainern, Russen, Juden, Georgiern, von einer sehr internationalen Gesellschaft, die sich in dieser Stadt ansiedelte. Putin führt auch einen Krieg gegen Russland. Und auch und gegen uns. "

Ein Fazit zu ziehen, wäre vermessen. Die Diskussion spiegelte jedoch jene Nachdenklichkeit, die unsere Hilflosigkeit nicht mildert, aber sie ein wenig erträglicher macht.

