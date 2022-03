Aufnahme von Kriegsflüchtlingen - Unterkunft Tegel soll am Samstag öffnen - Lage an der Messe angespannt

Sa 12.03.22 | 16:22 Uhr

Berlin kommt bei der Unterbringung von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine kaum noch hinterher. Die Notunterkunft in Tegel könnte noch am Samstag an der Start gehen, die Messe öffnet Halle nach Halle. Die Lage dort ist Helfern zufolge chaotisch.

Die Unterbringung von Schutzsuchenden aus der Ukraine kommt in Berlin an ihre Grenzen. Deshalb sei nach Angaben der Sozialverwaltung geplant, dass noch am Samstagabend eine Notunterkunft im alten Flughagengebäude Tegel mit 500 Schlafplätzen öffnet. Die Endabnahme laufe jedoch noch, hieß es. Man warte auf die Freigabe. "Wenn sich nicht schnell etwas ändert, wird sich die Lage dramatisch zuspitzen", sagte Monika Hebbinghaus, Sprecherin vom Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten (LAF). Deswegen sei die schnelle Eröffnung von Tegel als Unterkunft jetzt zentral. In Berlin entstehe gerade ein Flaschenhals, warnte Hebbinghaus. Die Kapazität in der Stadt sei stark ausgelastet. Grund ist, dass mehr Menschen aus der Ukraine in der Hauptstadt ankommen, als auf andere Bundesländer verteilt werden können. Sowohl Notunterkünfte als auch dauerhafte Unterbringungen, die Menschen auf der Durchreise aufnehmen können, seien stark überlastet - vor allem nachts.

Geflüchtete aus der Ukraine sollen nach der Eröffnung des Zentrums in Tegel nicht mehr im Ankunftszentrum in Reinickendorf registriert werden. Das Zentrum in Renickendorf bleibt aber für alle anderen Geflüchteten geöffnet. Von Tegel aus sollen dann auch Bustransporte in Unterkünfte im Bundesgebiet angeboten werden, außerdem sind Beratungsangebote zum Beispiel für Jobangebote geplant.

Die Berliner Messe hat unterdessen in der Nacht zu Samstag eine zweite Halle als Notunterkunft geöffnet. Dort übernachteten laut Sozialverwaltung 945 Menschen. Im Laufe des Samstags sollen zusätzlich eine dritte und vierte Halle an den Start gehen, mit ähnlicher Kapazität. Sie sind gedacht für Flüchtlinge, die erst spät am Abend oder

in der Nacht ankommen. Am Freitagmittag war eine erste Halle aus Notunterkünft eröffnet worden. Die Fluktuation der Kommenden und Weiterreisenden sei hoch, hieß es von der Sozialverwaltung.



Nach Aussagen von Helfern ist die Lage in der Messe-Notunterkunft chaotisch. So soll es in der Messe zurzeit kein warmes Wasser und kein warmes Esse geben. Duschen gebe es ebenfalls nicht. Freiwillige Helfer bemängelten, dass es in der Unterkunft zu voll sei und kaum Privatsphäre herrsche. Außerdem gebe es nicht genug Dolmetscher. Nach rbb-Informationen kommen weiter Gruppen zu Fuß vom Zentralen Omnibus-Bahnhof zur Messe, in unregelmäßigen Abständen würden Busse vom Hauptbahnhof vorfahren. Weil es beim Weitertransport stockt, bleiben die Menschen den Angaben zufolge nicht nur 24 Stunden in der Notunterkunft, so wie ursprünglich vorgesehen, sondern teilweise auch 48 Stunden oder länger. Auch LAF-Sprecherin Hebbinghaus konnte das nicht ausschließen. Vereinzelt würden die Menschen schon eigenständig wieder aufbrechen, hieß es von den Helfenden.

2.600 Menschen aus der Ukraine verbrachten die letzte Nacht am Hauptbahnhof, davon 1.500 in Wärmezügen. Die Menschen befanden sich auf der Durchreise in andere Teile Deutschlands, hatten aber in der Nacht keine Anschlusszüge.



Helfer kritisierten auch hier die Lage. Am Bahnhof brauche man dringend eine russisch- und ukrainisch-sprachige psychologische Notfallbetreuung, medizinische Hilfe, ein tragbares Corona-Konzept, mehr Sicherheitspersonal und verlässliche Informationen zu Unterkünften, heißt es in einem am Samstag in Berlin verbreiteten Aufruf. Jede Nacht schliefen Hunderte Geflüchtete im Bahnhof, weil sie nicht wüssten, wo sie hinsollen. Dringend benötigt werde zudem warmes Essen und warme Getränke.



Der Berliner Senat teilte am Samstag mit, die Verpflegung der Flüchtlinge am Hauptbahnhof werde künftig vom Bund und Berlin übernommen und bezahlt. Zusammen mit der Messe sollen zunächst 10.000 Essensportionen pro Tag bereitgestellt werden.

Bei der Verteilung über Schlüssel hakt es

Laut LAF-Sprecherin Hebbinghaus setzt Berlin zwar schon auf die Strategie der Weiterleitung - das heißt, wer nicht krank oder besonders schutzbedürftig ist, und wer keine Familie in Berlin hat und damit reisefähig ist, wird in andere Bundesländer weitergeleitet - das Problem sei aber, dass Berlin aktuell händisch die Bundesländer einzeln per Liste abtelefonieren müsse, um herauszufinden, wo in der Fläche noch Aufnahmekapazitäten seien. Der Königsteiner Schlüssel sei natürlich ein gutes Mittel der fairen Lastenverteilung unter den Ländern, hieß es aus dem LAF. Doch es könne nur verteilt werden, wer auch registriert ist. Da viele Menschen aus der Ukraine aber momentan in Berlin ankommen, ohne registriert zu werden, oder ohne registriert werden zu können, weil sie etwa zunächst Hilfe von einer Kirchengemeinde oder in einem Hostel bekommen, sei der Schlüssel nicht anwendbar. Außerdem brauche es zur Eingabe der Registrierten in den Königsteiner Schlüssel eine bestimmte Software und Zugang in ein spezielles Datennetz, das nur tagsüber genutzt werden kann. Solch ein Registrierungsnetz soll etwa in Tegel mit der Registrierungsstraße erst noch angeschlossen werden. "Dieses System ist angelegt auf Friedenszeiten", sagte Hebbinghaus dem rbb. "Jetzt haben wir aber eine Notlage."

Um die angespannte Lage zu entschärfen, bräuchte es laut LAF-Sprecherin Hebbinghaus verbindliche Zusagen vom Bund über die zuständigen Stellen und Aussagen dazu, wie die Verteilung auch in der Praxis schnell funktionieren kann. Die Sozialverwaltung forderte vom Bund zudem schnelle Unterstützung vor allem für die Anschaffung von Duschen und WCs, für die Koordination der Bus-Logistik, beim Catering und Personal. Die Sozialverwaltung hatte zuletzt klargestellt, dass Menschen aus der Ukraine bereits jetzt, auch ohne registriert zu sein, ein Anrecht auf Sozialleistungen in Berlin hätten. Das könnte die Frage der Unterbringung - ohne Registrierung - noch einmal verschärfen.

