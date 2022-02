Reaktionen auf Krieg gegen Ukraine - Woidke stellt Kohleausstieg 2030 infrage

Do 24.02.22 | 12:58 Uhr

dpa/B. Settnik Video: rbb|24 | 24.02.2022 | Material: ARD aktuell, Tagesschau, Abendschau, Brandenburg aktuell | Bild: dpa/B. Settnik

Der Brandenburger Ministerpräsident Woidke hinterfragt angesichts der Abhängigkeit von russischem Gas den für 2030 geplanten Kohleausstieg. Noch in diesem Jahr müsse eine Entscheidung dazu fallen.



Der Brandenburger Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) stellt angesichts der möglichen Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine den Kohleausstieg in Deutschland bis 2030 infrage.



Die wirtschaftliche Abhängigkeit von russischem Gas sei ein Problem. Es mache Deutschland "ein Stück weit erpressbar", sagte Woidke am Donerstag dem rbb. Vor dem Hintergrund steigender Preise müsse man sich Gedanken machen, "ob die Zeitschiene 2030 real ist". Noch in diesem Jahr müsse dazu eine Entscheidung fallen, so der Ministerpräsident.

Woidke "tief enttäuscht" von Putin

Zuvor hatte sich Woidke in einer Rede im Brandenburger Landtag "persönlich tief enttäuscht" vom Vorgehen des russischen Präsidenten Putin gezeigt. Das betreffe auch viele, die sich bisher in den Schulen, mit Städtepartnerschaften oder in der Wirtschaft für gute Beziehungen zu Russland eingesetzt hätten.



Mit Tränen in den Augen rief er Putin auf, die Aggression gegen die Ukraine sofort zu stoppen. "Brandenburg steht fest an der Seite der Menschen in der Ukraine. Nach Jahrzehnten des Friedens gibt es wieder Krieg in Europa. (...) Es sind schwarze Tage für Europa und auch für uns Brandenburger", so Woidke.



Parlamentspräsidentin hofft weiter auf Dialog

Landtagspräsidentin Ulrike Liedtke rief in der Sitzung zu Augenmaß und Besonnenheit auf. "Dialog muss wieder möglich werden", sagte sie. "Ein militärischer Angriff ist niemals gerechtfertigt." SPD-Fraktionschef Daniel Keller appellierte, Ukrainer und Ukrainerinnen wenn notwendig in Brandenburg aufzunehmen, medizinische Hilfe zu leisten und mitzuhelfen, dass Verhandlungen möglich würden. Der AfD-Fraktionsvorsitzende Hans-Christoph Berndt sagte: "Hilfe für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine unterstützen auch wir."



Der Brandenburger Landtag hatte für die Beratungen zu Krieg gegen die Ukraine seine Tagesordnung geändert.

Landkreis Märkisch-Oderland bereitet sich auf Aufnahme von Geflüchteten vor