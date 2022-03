Berlin-Britz - Laube mit ukrainischer Flagge brennt - Staatsschutz ermittelt

Mo 28.03.22 | 09:59 Uhr

Bild: dpa-Symbolbild/Carsten Koall

In einem Berliner Kleingarten ist am Sonntag ein Fahnenmast mit ukrainischer Flagge möglicherweise in Brand gesetzt worden. Die Polizei schließt ein politisches Motiv nicht aus, deshalb ermittelt der Staatsschutz des Landeskriminalamts, wie am Montag mitgeteilt wurde.



Den Angaben zufolge brannte in der Anlage am Koppelweg in Britz am Sonntag zunächst der hölzerne Fahnenmast. Die Flammen griffen dann auf die Laube daneben über. Menschen kamen nicht zu Schaden.

Bundesweit mehr als 200 anti-russische und anti-ukrainische Taten

Bundesweit führt der Krieg gegen die Ukraine nach Angaben des Bundeskriminalamts (BKA) in Deutschland zu einer Zunahme an Straftaten vor allem gegen Menschen mit russischen Wurzeln. "Es gibt Straftaten sowohl gegen russischstämmige als auch gegen ukrainischstämmige Mitglieder unserer Gesellschaft. Wir zählen momentan gut 200 solcher Straftaten in der Woche - davon ist die Mehrzahl anti-russisch motiviert", sagte der BKA Chef, Holger Münch, den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND, Montagsausgaben).



Diese Straftaten reichten von Beleidigungen und Bedrohungen bis hin zu körperlichen Übergriffen. Münch zufolge gibt es auch Sachbeschädigungen wie "Farbschmierereien mit entsprechendem Inhalt".

Zahlreiche Vorfälle auch in Berlin