Eine Bundeswehrmaschine mit Verletzten aus der Ukraine ist am Mittwoch am Flughafen BER in Schönefeld gelandet. Das bestätigte ein Sprecher der Luftwaffe. Die Maschine sei am Mittwoch von Köln aus nach Rzeszów in Polen gestartet.

Dort seien die Verletzten an Bord genommen und anschließend nach Schönefeld transportiert worden. "Sie werden nun auf Kliniken in Berlin und Brandenburg verteilt", sagte der Sprecher. Es sei der mittlerweile siebte Einsatz dieser Art gewesen.