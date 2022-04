Für sie ist das vor allem ein Symbol der Unterstützung: "Wir sind bei Euch, wir tun‘s für euch. Wie es sich weiterentwickelt, wissen wir noch nicht." Am Donnerstag läuft die Hauptausgabe erstmals mit ukrainischen und russischen Untertiteln und ist in dieser Form im Netz verfügbar.

Die ARD setzt nicht auf Computer-Übersetzungen, sondern auf Texte von zertifizierten Fachleuten wie Nadiya Kyrylenko. Nach der Live-Sendung der Tagesschau um 20 Uhr beginnen sie, die Moderationen und Beitragstexte ins Russische und Ukrainische zu übertragen. Und zwar so exakt, dass sie in die 36-Zeichen-Fächer der Untertitel passen.

"Ich habe mich an den alten Telegrammstil erinnert, als ich an meine Oma Telegramme verschickt habe", erzählt Kyrylenko über die ersten Probesendungen: "Viel Information kurz und knapp - das ähnelt auch dem Simultan-Dolmetschen. Man fasst zusammen, damit das Wichtigste rüberkommt."

Für dieses Projekt arbeiten mehrere Redaktionen zusammen: ARD-aktuell beim NDR in Hamburg und der ARD-Text beim rbb in Potsdam. Die Datensätze mit den Übersetzungen werden in Potsdam zu passenden Untertiteln mit kyrillischen Schriftzeichen verarbeitet und von den Kolleginnen und Kollegen in Hamburg veröffentlicht. Die untertitelte Tagesschau ist in der Nacht oder spätestens am Folgetag in der ARD Mediathek, auf tagesschau.de und auf dem YouTube-Kanal der Tagesschau abrufbar.

Für Kyrylenko, die in der Ostukraine zuerst eine Ausbildung als Deutschlehrerin absolvierte, bevor sie vor mehr als 20 Jahren nach Deutschland kam und Dolmetscherin wurde, hat die übersetzte "Tagesschau" noch einen zusätzlichen Effekt. Man könnte die "Tagesschau" anschauen, "allein um die Sprache zu lernen, um weiter zu kommen." Denn auch das ist die "Tagesschau" auf Russisch und Ukrainisch: ein Integrationsangebot. "Wir möchten den Menschen, die zu uns kommen, erklären, in welches Land sie kommen, was hier möglich ist für sie, aber auch welche Chancen sie hier haben", sagt Patricia Schlesinger