Die russisch-orthodoxe Kirche in Potsdam macht sich für Frieden in der Ukraine stark. "Wir verurteilen die Aggressionen gegen die Menschen, die dort gerade stattfinden", sagte Erzdiakon Daniel Koljada am Dienstag.

Sie sind keine kleine Minderheit in der Region: Menschen aus der Ukraine. Wo sie in Berlin und Brandenburg am häufigsten wohnen und welchen Anteil sie unter den Migranten ausmachen, zeigen Zahlen des Landesamtes für Statistik. Von Götz Gringmuth-Dallmer und Frank Preiss

Koljada, der selbst Familie in der Ukraine hat, sagte, er befürchte, dass es Aggressionen gegen Russen in Deutschland geben könnte. An die Mail-Adresse der Gemeinde seien drei Schreiben eingegangen, in denen unter anderem gefragt worden sei, was eine russisch-orthodoxe Kirchengemeinde noch in Deutschland zu suchen habe. Zunächst hatte die Zeitung "Potsdamer Neueste Nachrichten" darüber berichtet.



"Wir müssen in Kontakt und im Austausch miteinander bleiben, damit Hass nicht entstehen kann. Wir sind alle tief betroffen und beten für Frieden in der Ukraine", so der Erzdiakon. Auf ihrer Internetseite [r-o-k.de] ruft die Gemeinde dazu auf, Hilfsgüter zu spenden.