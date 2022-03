Helmut Krüger Potsdam Dienstag, 01.03.2022 | 09:28 Uhr

Gerade solche Menschen sind Brückenbauer, auch wenn das in der gegenwärtigen Lage recht aussichtslos erscheinen mag.

Letztlich geht es in meinen Augen um den Rückzug des veralteten Denkens, dass jeder irgendwann ausgerufene Staat gefälligst homogen in sich zu sein habe, dass da, wo ... drauf steht, auch nur ... drin zu sein habe.



Der Platz in der Korruptionsrangfolge zwischen Ukrainern und Russen spiegelt für mich auch zugleich die Offenheit und Verschlossenheit gegenüber für sie neuen Gedankengängen wider, rein rechnerischen Minderheiten einen völlig selbstverständlichen Platz im Gemeinwesen einzuräumen oder eben nicht.



Die gemeinsame Kulturgeschichte zwischen Russen und Ukrainern, auch dass Beide in der so bez. Roten Armee Seit an Seit gegen NS-Deutschland kämpften, kann auf jeden Fall nicht den Schluss nach sich ziehen, dass die Ukraine nur ein Wurmfortsatz Russlands ist.