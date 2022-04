In einer ruhigen Nebenstraße in Charlottenburg stehen zwei Häuser, an denen deutlich wird, dass die von der EU verhängten Russland-Sanktionen in Deutschland nur schwer umsetzbar sind. Christoph Trautvetter, Finanzexperte vom "Netzwerk Steuergerechtigkeit" fasst das Problem wie folgt zusammen: "Wir wissen oft gar nicht, was wem gehört." Dabei ist seit langem bekannt, dass Berlin für russische Investoren im Immobilienbereich als "Hotspot" gilt. Seit 2014 haben nach Informationen von rbb24 Recherche und des ARD-Politikmagazins Kontraste russische Privatpersonen und Unternehmen hier Immobilien im Wert von rund 442 Millionen Euro erworben – sie alle stehen auch in den Grundbüchern.

Aber viele andere Immobilien gehören Firmen, die wiederum Firmen gehören, deren Eigentümer anonym sind. Das gilt auch für die beiden Häuser in der ruhigen Charlottenburger Nebenstraße. Frank Buckenhofer, der Vorsitzende der Gewerkschaft der Polizei-Zoll (GdP-Zoll) ist deshalb der Meinung, dass die Sanktionen kaum durchsetzbar sind: "Einer Durchsetzung von Sanktionen muss ja immer vorausgehen, dass man feststellt, ob es eigentlich Vermögen von sanktionierten Personen in Deutschland gibt", erklärt er im rbb-Interview. "Wir haben aber gar keine Behörde, die den gesetzlichen Auftrag hat, diese Vermögensgegenstände aufzuspüren."

In einem prachtvollen Gebäude über der Galerie Lafayette in Berlin befindet sich ein großräumiges Büro mit einer Glaskuppel. Auch wenn die Räume inzwischen verwaist sind, am Empfangstresen prangt noch immer der Name: Dialogue of Civilizations (DOC). Das DOC sollte sich als Think-Tank in Berlin etablieren, gegründet von Wladimir Jakunin, dem ehemaligen Chef der russischen Eisenbahn. In den USA und in Australien steht er seit der russischen Krim-Annexion wegen seiner Nähe zu Putin auf der Sanktionsliste. Warum sein Name nicht auf der 874 Personen umfassenden EU-Sanktionsliste steht, dazu äußert sich die EU-Kommission nicht, das sei vertraulich.

Ein Blick hinter die Strukturen des DOC zeigt das Grundproblem der Umsetzung der Russland-Sanktionen auf dem Berliner Immobilienmarkt. Nicht Jakunin, sondern ein irischer Manager namens Leonard O'Brien ist der einzige Gesellschafter des DOC. Der Ire ist auch einer der Gründer der Salamander Group, einer Schweizer Unternehmensgruppe, die Treuhanddienste anbietet. Und er ist Geschäftsführer von zwei Stiftungen Jakunins: der St.-Andreas-Stiftung - und dem DOC Endowment Fund, die sich an derselben Adresse in Genf wie die Salamander Group befinden und die für die Finanzierung des DOC verantwortlich sind. Und: O'Brien und weitere Manager der Group sind seit vielen Jahren im Berliner Immobiliengeschäft tätig – als Geschäftsführer. Ein kleines Imperium mit mindestens sechs Firmen: Amber Vierte, Deragon, Jaragon, Naragon, Oragon und Paragon.

rbb-Recherchen in den Berliner Grundbuchämtern ergeben, dass diesen Firmen 24 Immobilien – darunter auch die zwei Häuser in Charlottenburg – gehören. 2018 wurden die Firmen an drei Offshore-Firmen auf den Britischen Jungferninseln transferiert: die Pleasant Grove Management Limited, die Bayview Investment Limited und die Rising Spring Limited.