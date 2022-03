Die Deutsche Bahn liefert seit Freitag Hilfsgüter per Zug in die Ukraine - in der Nacht hat die Bahn die sogenannte "Schienenbrücke" in Gang gesetzt.

Der erste Zug startete am Güterbahnhof in Seddin (Potsdam-Mittelmark) in Brandenburg. Er transportiert 350 Tonnen Hilfsgüter, darunter Schlafsäcke und Isomatten, aber auch Lebensmittelkonserven, Trinkwasser und medizinische Produkte.

Dabei handelt es sich um Spenden von Großhändlern, aber auch von Einzelpersonen, wie die Bahn mitteilte. Der Transport per Zug ist für sie kostenlos.