Nach der Flucht aus der Ukraine wollen die meisten einfach erstmal schlafen. Viele Berliner wollen den Geflüchteten eine private Unterkunft bieten - Berlin verweist auf ein Online-Portal. Doch nach der ersten Nacht in Sicherheit kommen auf die Anbieter viele Fragen zu.

Auf der Plattform können sich sowohl Ukrainer melden, die eine Unterkunft suchen, als auch Berliner, die etwas anbieten können. Dann werde versucht, beide Parteien zusammenzubringen, sagt Lukas Kunert, der Initiator der Plattform: "Wir rufen Sie kurz an und wenn wir Ihnen die geschilderte Situation - beispielsweise eine dreiköpfige Familie - vorstellen und Sie sagen das passt, dann bringen wir beide Parteien auch mit Kontakten zusammen und Sie bekommen Besuch."

Die Vermittlung findet momentan online statt - wer ein freies Zimmer hat, soll nicht mehr zum Bahnhof kommen. Anfangs, als die ersten Züge mit Geflüchteten ankamen, sei das noch anders gewesen, sagt Jörg Richert von der Berliner Hilfsorganisation Karuna: "Am Hauptbahnhof haben wir praktisch live, wenn man so will, die Familien über Dolmetscher zusammengebracht."

Am Hauptbahnhof stand vor etwa einer Woche auch Zoe Garnier mit ihrem Freund und einem Pappschild in der Hand. Für sie stand schnell fest: Wir haben ein freies Gästezimmer und wollen helfen. Mittlerweile wohnen bei der 32-Jährigen und ihrem Freund zwei geflüchtete Medizinstudierende. Manchmal essen sie zusammen, manchmal nicht - wie in einer WG, sagt Zoe Garnier.