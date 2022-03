Deutlich mehr erwartet - Eisenhüttenstadt hält 11.000 Geflüchtete nach Brandenburg für "erste Schätzung"

Di 08.03.22 | 15:18 Uhr

Bild: dpa/Kay Nietfeld

Der Leiter der Erstaufnahme in Eisenhüttenstadt geht davon aus, dass vermutlich deutlich mehr Ukrainer Zuflucht in Brandenburg suchen als bisher gedacht. Angesichts der Zahlen fordern Politiker die Ressourcen deutlich aufzustocken.



Aus Sicht des Leiters der Zentralen Ausländerbehörde in Eisenhüttenstadt im Kreis, Olaf Jansen, wird sich das Land auf deutlich mehr Flüchtlinge aus der Ukraine als zunächst geschätzt einstellen müssen. "10.000 bis 11.000 Geflüchtete, das war eine erste Schätzung zum Anfang. Mit Blick auf die Entwicklungen in der Ukraine werden es sicher mehr werden, die auch nach Brandenburg kommen werden", sagte Jansen am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur.

Ende Februar sagte der Brandenburger Innenminister Michael Stübgen (CDU) dem rbb, Deutschland rechne demnach mit etwa 400.000 Geflüchteten insgesamt, Brandenburg würde davon rund 11.000 Menschen aufnehmen.

Seit dem Beginn des russischen Kriegs in der Ukraine sind nach Angaben des UN-Flüchtlingshilfswerks mehr als zwei Millionen Menschen in andere Länder geflüchtet, wie die Tagesschau am Dienstag schreibt.



dpa/Soeren Stache Aussage hatte für Aufregung gesorgt - Innenministerium sieht Frankfurt doch nicht als "Hauptumschlagplatz" für Geflüchtete Die Stadt Frankfurt wehrte sich, zum Schwerpunktort für Geflüchtete zu werden. Der Bahnhof sei ungeeignet, hieß es. Das Brandenburgische Innenministerium rudert nun zurück und spricht von einem Missverständnis.



Nach Angaben des brandenburgischen Innenministeriums wurden mit Stand vom Dienstagmorgen 1.189 Flüchtlinge in Eisenhüttenstadt registriert. Der Leiter der Zentralen Ausländerbehörde hatte berichtet, es seien dort sogar schon mehr als 1.500 Menschen aus der Ukraine angekommen.

Grüne für Prüfung von mehr Landesgeld für Ukraine-Geflüchtete

Angesichts der steigenden Zahl von Ukraine-Geflüchteten dringen die Grünen im Brandenburger Landtag auf die Prüfung von mehr Landesmitteln für Migrationssozialarbeit und Integration. "Im Zweifel müssen wir da auch nachsteuern", sagte Fraktionschef Benjamin Raschke am Dienstag in Potsdam. Die bisherigen Mittel seien für den früheren Bedarf bemessen worden. Co-Fraktionsvorsitzende Petra Budke sagte, es sei nötig, in den Erstaufnahmeeinrichtungen mehr Plätze zu schaffen.



CDU-Fraktionschef Jan Redmann forderte, es dürfe kurzfristig regional nicht zu weniger Personal bei der Sozialarbeit für Geflüchtete kommen. "Da müssen wir schnell für Abhilfe sorgen." Ob darüber hinaus mehr Geld dafür nötig sei, hänge davon ab, wie viele Geflüchtete in Brandenburg blieben. Bei der Migrationssozialarbeit und weiteren Maßnahmen zur Integration von Flüchtlingen hatte es im Haushalt 2022 Kürzungen gegeben, die ursprünglich noch größer ausfallen sollten.



Wir packen's an e.V. "Es fehlt an allem" - Hilfs-Verein bringt Spenden für geflüchtete Ukrainer nach Moldawien Die Not vieler Ukrainer gestaltet sich nicht nur im Kriegsgebiet groß. Auch Länder, die Geflüchtete aufnehmen, sind zum Teil mit der Versorgung überfordert. Ein Bad Freienwalder Verein leistet deshalb jetzt in Moldawien mit Spenden aus Deutschland Hilfe.



Linke fordert Maßnahmen auf längere Sicht

Die oppositionelle Linksfraktion hält mehr finanzielle Hilfe und mehr Steuerung vom Land für notwendig. Kurzfristig gehe es um die Unterbringung der Flüchtlinge, mittelfristig um Kapazitäten an Schulen, sagte die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Andrea Johlige. "Wir werden ganz, ganz viele Kinderbetreuungsplätze brauchen." Auch Mittel für Beratung, Deutschkurse und Qualifizierung seien nötig. Sie forderte die Staatskanzlei dazu auf, die Hilfe zu koordinieren. Bisher ist ein Krisenstab, der beim Innenministerium angesiedelt ist, im Einsatz. Auch Abgeordnete von CDU und BVB-Freie Wähler forderten mehr Personal, um Geflüchtete vor Ort in Brandenburg betreuen zu können.

Deutsche Bahn: Bis zu 300 Busse täglich für Kriegsflüchtlinge

Die Deutsche Bahn setzt zur Verteilung von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine deutlich mehr Reisebusse ein. Bis zu 300 Fahrzeuge stehen nach Angaben des Konzerns seit Dienstag bereit. Damit könnten kurzfristig täglich rund 13.000 Menschen flexibel weiterbefördert werden, teilte ein Bahnsprecher mit. Die zusätzliche Unterstützung für geflüchtete ukrainische Familien sei in Kooperation mit den deutschen und polnischen Behörden organisiert worden. Bislang sind nach Bahnangaben 20 Busse in und von Polen Richtung Deutschland unterwegs, bundesweit seien es 30 Fahrzeuge.



dpa/Jean MW Ankommende Geflüchtete in Berlin - Sozialsenatorin Kipping fordert Unterstützung des Bundesverkehrsministers Tag für Tag kommen tausende Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine in Berlin an - viele auch per Bus. Gerade hier "knirscht es", sagt Sozialsenatorin Kipping im rbb. Bundesverkehrsminister Wissing müsse auch an dieser Stelle aktiv werden, fordert sie.

Die Busse werden nach Bahn-Angaben eingesetzt zwischen Warschau und Deutschland sowie innerhalb Deutschlands und in Richtung anderer europäischer Städte - etwa nach Paris. Allein am Berliner Hauptbahnhof stehen demnach etwa 20 Fahrzeuge täglich bereit. Menschen, die dort mit Zügen aus Polen eintreffen, könnten damit an unterschiedliche Orte in Deutschland gefahren werden. Kurzfristig könne die Anzahl auf bis zu 50 Busse aufgestockt werden.



Seit vergangener Woche erste Geflüchtete in Brandenburg

Auch in Brandenburg sind an den Bahnhöfen in Cottbus und Frankfurt (Oder) Reisebusse im Einsatz zur Verteilung von geflüchteten Menschen. Am Fankfurter Bahnhof war bereits am Freitagabend der erste Sonderzug aus Polen mit rund 300 Menschen angekommen. Am Montag sollen insgesamt neun Züge mit jeweils 1.000 Menschen aus Warschau die Oderstadt erreicht haben, heißt es von Beobachtern vor Ort.

Die Allermeisten, vor allem Frauen und Kinder, fahren nach Berlin weiter, ohne in Frankfurt auszusteigen. Für die, die nicht weiterfahren, sind am Bahnhof dann der Katastrophenschutz mit zwei warmen Zelten, das Rote Kreuz und freiwillige Helfer vor Ort. Zuvor hatte Innenminister Michael Stübgen (CDU) für Aufsehen gesorgt, als er am Samstag äußerte, dass Frankfurt (Oder) ein "Hauptumschlagplatz" für die weitere Verteilung der Flüchtenden aus der Ukraine in Deutschland werden könne. Das Brandenburgische Innenministerium hat sich am Montag wieder von der Überlegung distanziert. Sendung: Antenne Brandenburg, 08.03.2022, 12:30 Uhr