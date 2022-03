Die Senatsverwaltung betont, dass es sich um ein freiwilliges Angebot für die Geflüchteten handelt. Es richte sich an die Menschen, die kein festes Ziel in Deutschland haben.



Nach Angaben der Senatsverwaltung waren am Samstag wieder mehr als 11.000 Menschen in Berlin angekommen, die vor dem Krieg in der Ukraine geflohen sind. Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) hatte noch am Sonntagmorgen im ZDF ihre Forderung wiederholt, dass der Bund bei der Verteilung von Flüchtlingen unterstützen müsse. Außerdem dürften nicht alle Sonderzüge in Berlin ankommen.