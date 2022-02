Friedlicher Protest

In Berlin sind am Donnerstag mehrere Protestaktionen gegen das russische Vorgehen in der Ukraine geplant. Vor dem Brandenburger Tor sind mehrere Kundgebungen angekündigt. Außerdem soll am Nachmittag am Bundeskanzleramt demonstriert werden.

Auch in den Sozialen Medien gibt es unter #StandWithUkraine große Solidarität mit dem angegriffenen Land.

In der ZEIT [zeit.de] hat der der ehemalige Profiboxer Wladimir Klitschko die Deutschen am Donnerstag mit einem eindringlichen Brief zur Solidarität aufgerufen. "Sie können etwas tun, indem Sie sich mobilisieren und eine riesige Demonstration in ganz Deutschland organisieren. Verschaffen Sie sich Gehör. Verschaffen Sie der Stimme der Demokratie Gehör. Sagen Sie laut und deutlich, dass das Völkerrecht und die Demokratie angegriffen werden, dass der Krieg das größte aller Übel ist und dass das Leben heilig ist. Sagen Sie auch, dass Solidarität zwar gut, Unterstützung aber besser ist", sagte Klitschko, dessen älterer Bruder Vitali der Bürgermeister der Hauptstadt der Ukraine ist.