Die Brandenburger Regierungsfraktionen von SPD und CDU haben am Dienstag Bedingungen für ein Öl-Embargo gegen Russland gestellt. Beide fordern, dass die Raffiniere weiter zu 100 Prozent ausgelastet werden müsse. Die Bundesregierung plant, Deutschland bis Ende des Jahres von der russischen Druschba-Pipeline, die auch die PCK-Raffinerie mit Rohöl versorgt, abzukoppeln. Der Brandenburger SPD-Fraktionschef Daniel Keller forderte, zuvor sicherzustellen, dass die Raffinerie vollständig mit Rohöl beliefert wird. "Die Versorgungssicherheit von knapp 13 Millionen Menschen in Ostdeutschland ist der erste wichtige Punkt, den es zu sichern gilt, bevor man über zweite und dritte Schritte spricht", sagte Keller und forderte, dass es bei der Versorgungssicherheit nicht "ruckeln" dürfe, wie es Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck angekündigt habe.

Der Fraktionsvorsitzende der CDU, Jan Redmann, begrüßte, dass die EU-Staaten das Öl-Embargo mit Ausnahmen beschlossen haben. Das beschlossene Embargo gilt vorerst nur für russische Öllieferungen per Schiff, Lieferungen per Pipeline sollen zunächst weiterhin erlaubt sein. Die Auswirkungen für Deutschland dürften somit zunächst minimal sein, denn das russische Öl, das derzeit noch nach Deutschland importiert wird, wird fast ausschließlich durch die Druschba-Pipeline geliefert.



"Diese Entscheidung ist aus meiner Sicht vernünftig, wenn man anlegt, dass eine Sanktion Russland immer mehr schaden muss, als uns selbst", sagte Redmann. Der Plan, zunächst die Öllieferungen per Schiff aus Russland zu unterbinden, gebe der PCK-Raffinerie die nötige Zeit, am Netz bleiben zu können.



Eine Auslastung der Raffinerie von 70 Prozent wollen weder CDU- noch SPD-Fraktion akzeptieren. Der Weiterbetrieb wäre dann auf Dauer nicht rentabel, betonte Redmann.

Der Grünen-Fraktionsvorsitzende im Potsdamer Landtag, Benjamin Raschke, hält dagegen: "100 Prozent oder 70 Prozent Auslastung sind nicht der entscheidende Punkt. Wir müssen jetzt einen Pfad aufmachen für die weitere Entwicklung der PCK-Raffinerie. Sie muss zukunftsfähig sein, und die Arbeitsplätze müssen erhalten werden. Es ist dabei ein guter erster Schritt, dass wir jetzt Klarheit haben, dass nach dem Jahresende kein Öl aus Russland mehr zur PCK-Raffinerie kommen wird", sagte Raschke.