Kein russisches Öl über Seeweg - EU-Staaten einigen sich auf Teil-Embargo für Öl - PCK Schwedt wird vorerst weiter versorgt

Di 31.05.22 | 08:37 Uhr

dpa/Stringer Audio: Inforadio | 31.05.2022 | Helga Schmidt | Bild: dpa/Stringer

Das Öl-Embargo gegen Russland kommt - auf Druck Ungarns hin jedoch mit Einschränkungen. Bundeskanzler Olaf Scholz spricht dennoch von einschneidenden Sanktionen. Was das für Ostdeutschland und Schwedt bedeutet.

Die EU-Staaten haben sich im Streit um das geplante Öl-Embargo gegen Russland auf einen Kompromiss verständigt. Auf Drängen Ungarns hin sollen vorerst nur russische Öl-Lieferungen über den Seeweg unterbunden werden, wie EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in der Nacht zum Dienstag nach Beratungen mit den Staats- und Regierungschefs in Brüssel bestätigte.



Transporte per Pipeline - wie an die Raffinerie in Schwedt (Uckermark) - sollen demnach weiter möglich sein. Für sie sollen noch Alternativen zur Versorgung mit Rohöl gesucht werden.

imago images/F. Ossenbrink Sanktionen gegen Russland - Brandenburger Finanzministerin warnt vor Öl-Embargo und kritisiert Habeck Sollte die Europäische Union die geplanten Sanktionen gegen Russland beschließen, würde das vor allem Ostdeutschland treffen, warnt die Brandenburger Finanzministerin. Die Grünen weisen die Kritik zurück. Derweil tagt nun eine Bund-Länder-Gruppe.



Schwedt wird weiter über die "Druschba" versorgt

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sprach von einschneidenden Sanktionen gegen Russland. Laut von der Leyen werden die Öl-Importe der EU aus Russland trotz der Ausnahme für Pipeline-Lieferungen bis Ende des Jahres um rund 90 Prozent reduziert. Hintergrund dieser Zahl ist, dass Deutschland und Polen bereits deutlich gemacht haben, dass sie bis dahin auch kein Öl mehr aus der Pipeline beziehen wollen. Beide Länder sind wie auch Ungarn, Tschechien und die Slowakei an die einzige aus Russland kommende Pipeline angeschlossen. In Deutschland versorgt die "Druschba" (Freundschaft) genannte Leitung bislang die großen ostdeutschen Raffinerien in Schwedt (Uckermark) und Leuna (Sachsen-Anhalt).

dpa/Patrick Pleul Verflechtungen Brandenburger Unternehmen - Der lange Pipeline-Arm Russlands nach Ostdeutschland Öl und Gas kommt über Pipelines durch osteuropäische Nachbarstaaten nach Brandenburg. Der stetige Öl-Zufluss aus Russland für die Raffinerie in Schwedt könnte jedoch bald versiegen. Wie sehen die Alternativen aus? Von Stefan Ruwoldt



Ungarn stark von von russischem Öl abhängig

Insgesamt kommt bislang ein Drittel der russischen Öl-Importe über die "Druschba", zwei Drittel werden über den Seeweg transportiert. Ungarn hatte vor dem Durchbruch beim Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs in Brüssel wochenlang auf seine große Abhängigkeit von russischem Öl verwiesen und eine Einigung auf ein Embargo blockiert.



Relevant war das auch deswegen, weil das Teil-Embargo von Öl Teil eines ganzen Sanktionspaketes ist. Dieses sieht auch vor, die größte russische Bank, die Sberbank, aus dem Finanzkommunikationsnetzwerk Swift auszuschließen. Zudem sollen der staatliche Fernseh-Nachrichtensender Russia 24 sowie die ebenfalls staatlichen Sender RTR Planeta und TV Centre in der EU verboten werden.



Nach der Einigung auf das Paket beim Gipfel soll der förmliche Sanktionsbeschluss am Mittwoch auf den Weg gebracht werden. Er muss im schriftlichen Verfahren oder von einem Ministerrat getroffen werden.

imago images/Christian Thiel Mögliches Öl-Embargo - Rosneft Deutschland offen für Verarbeitung von nicht-russischem Öl bei PCK Schwedt Im Falle von EU-weiten Sanktionen will sich der Mehrheitseigner der Raffinerie in Schwedt an einen möglichen Bann für russisches Öl halten. Jedoch gibt es technische und logistische Herausforderungen, wie ein Unternehmenssprecher erklärte.

Selenskyj äußerte vor Einigung sein Unverständnis

Kurz vor der Einigung auf den Kompromiss hatte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sein Unverständnis über das zögerliche Vorgehen der EU beim neuen Sanktionspaket geäußert. "Warum kann Russland mit dem Verkauf von Energie immer noch fast eine Milliarde Euro pro Tag verdienen?", fragte Selenskyj per Video-Schalte. Nach Schätzungen der EU-Denkfabrik Bruegel gaben EU-Staaten bis vor Kurzem noch täglich etwa 450 Millionen Euro für Öl aus Russland aus, hinzu kamen noch rund 400 Millionen Euro täglich für Gas. Der ursprüngliche Vorschlag der Kommission sah vor, wegen des Krieges in der Ukraine den Import von russischem Rohöl in sechs Monaten und den von Ölprodukten in acht Monaten komplett zu beenden. Lediglich Ungarn und die Slowakei sollten 20 Monate Zeit bekommen. Importbeschränkungen für Gas aus Russland wurden gar nicht erst vorgeschlagen, weil sie derzeit als nicht durchsetzbar gelten. Auch Deutschland lehnt ein Embargo ab, weil es noch immer stark von russischem Gas abhängig ist und bei einem zu schnellen Einfuhrstopp eine Wirtschaftskrise befürchtet.

Sendung: rbb24 Inforadio, 31.05.2022, 6 Uhr