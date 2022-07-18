Питання та відповіді - Біженцям з України варто звернути увагу на ці нові правила

Mo 18.07.22 | 09:35 Uhr

Bild: dpa/J. Carstensen

Наразі біженцям з України не потрібно мати дозвіл на перебування у Німеччині. Це дозволено до кінця серпня. Якщо ви хочете залишитися на довший час, вам варто. звернути увагу на актуальні правила щодо перебування та отримання соціальної допомоги.

Що потрібно зробити для продовження свого перебування в Німеччині?

Біженці з України можуть перебувати в Німеччині без відповідної посвідки на проживання, візи чи дозволу на перебування до 31 серпня 2022 року. Але для подальшого перебування в країні біженці повинні подати заяву на отримання посвідки на проживання до цієї дати. Важливо: Не потрібно мати саму посвідку на проживання до 31 серпня. Достатньо лише подати заявку до місцевого відомства у справах іноземців не пізніше зазначеної дати. Також, біженці, які хочуть почати працювати до 31 серпня або потребують фінансової допомоги, повинні подати заяву на отримання посвідки на проживання.

dpa/J. Carstensen Fragen und Antworten - Diese neuen Regelungen sollten Geflüchtete aus der Ukraine beachten Geflüchtete aus der Ukraine benötigen derzeit keinen Aufenthaltstitel für Deutschland. Das gilt bis Ende August. Wenn sie darüber hinaus in Deutschland bleiben wollen, müssen sie bestimmte Regelungen für Aufenthalt und Hilfsleistungen beachten.

Які можливості для довгострокового перебування мають біженці з України?

Наразі є три можливості для тривалого перебування на території Німеччини: Подача заяви на отримання дозволу на перебування відповідно до §24 Закону про перебування (AufenthG) . Тобто ви отримуєте дозвіл на проживання для тимчасового захисту як воєнний біженець.

відповідно до §24 Закону про перебування (AufenthG) Тобто ви отримуєте дозвіл на проживання для тимчасового захисту як воєнний біженець. Отримання довгострокової візи. До 31 серпня для в‘їзду в Німеччину українцям не потрібно візи. Ті, хто відповідає вимогам для довгострокової візи, можуть подаватися на візу. За загальними умовами для довгострокового перебування в Німеччині необхідно оформити візу ще до в’їзду в країну. Можливими варіантами віз є студентська віза, віза з метою працевлаштування, або віза для возз‘єднання сім‘ї. Посольство Німеччини в Києві зараз є тимчасово закритим, тому громадяни України можуть оформити візи в закордонних представництвах Німеччини, які знаходяться в країнах-сусідах України.

До 31 серпня для в‘їзду в Німеччину українцям не потрібно візи. Ті, хто відповідає вимогам для довгострокової візи, можуть подаватися на візу. За загальними умовами для довгострокового перебування в Німеччині необхідно оформити візу ще до в’їзду в країну. Можливими варіантами віз є студентська віза, віза з метою працевлаштування, або віза для возз‘єднання сім‘ї. Посольство Німеччини в Києві зараз є тимчасово закритим, тому громадяни України можуть оформити візи в закордонних представництвах Німеччини, які знаходяться в країнах-сусідах України. Заява на отримання притулку. Громадянам України це наразі не рекомендується, оскільки необхідний захист надається за швидшої процедури (§24 Закону про перебування). Ті, хто вже подав заяву на отримання притулку, зможуть цей дозвіл на перебування отримати. У вас є також право подати заяву на притулок пізніше.

Як, де і за яких умов я можу подати заявку на отримання дозволу на проживання в Берліні відповідно до розділу 24 Закону про перебування іноземців?

Українці можуть подати заявку (https://service.berlin.de/dienstlleistungen/330875) на тимчасовий захист онлайн, якщо вони були розподілені до Берліна земельним відомством у справах біженців (LAF) або іншою установою (рішення про розподіл). У центрі прийняття біженців у Тегелі (https://service.berlin.de/standort/330887/), визначається чи перерозподіляється особа до іншої федеративної землі або чи відповідає її ситуація вимогам для проживання в Берліні.

dpa/Artur Widak Krieg in der Ukraine - Wie ukrainische Geflüchtete in Polen unterstützt werden Polen hat seit Beginn des Angriffskrieges Russlands gegen die Ukraine mehr als eine Million Geflüchtete aufgenommen. Die Regierung unterstützt die Menschen für eine gewisse Zeit finanziell. Bei der Wohnungs- und Arbeitssuche helfen nur Ehrenamtliche.

Я в Берліні без офіційного розподілу. За яких умов я зможу тут залишитися?

Ви можете звернутися до Центру прийняття біженців з України у Тегелі, щоб подати заявку та залишитися в Берліні тільки, якщо ваша ситуація відповідає принаймні одній з цих умов: Якщо вам або одному з ваших близьких членів родини потрібні серйозна медична допомога, медичний догляд або психологічна допомога, й тому ви впродовж певного або тривалого часу не зможете переїхати. Це має підтвердити лікар у центрі прийняття біженців.

Якщо ви вже знайшли житло або притулок в Берліні на тривалий час (як мінімум на 6 місяців). Потрібно надати підтвердження у вигляді довідки про реєстрацію за місцем проживання, підтвердження від власника квартири, безстрокового договору оренди або підтвердження про оренду.

Якщо ваш чоловік/дружина, ваші діти, батьки, брати/сестри, дідусь/бабуся або онук/онука вже живуть у Берліні.

Якщо у вас вже є робота або місце для отримання професійної або вищої освіти. Це також потрібно підтвердити, надавши необхідні документи.

Якщо ви на останньому місяці вагітності або нещодавно народили (охорона материнства) і бажаєте залишитися в Берліні.

Як, де і за яких умов я можу подати заявку на отримання дозволу на проживання у Бранденбурзі відповідно до розділу 24 Закону про перебування іноземців?

Ви можете подати заявку на тимчасовий захист у відомстві у справах іноземців за місцем проживання. Список місцевих імміграційних органів у землі Бранденбург (прогортати вниз): https://mik.brandenburg.de/mik/de/themen/auslaenderangelegenheiten/ukraine-informationen-fuer-gefluechtete/ Знову ж таки, біженці можуть бути розподілені до конкретної комуни після їхньої реєстрації - якщо не будуть виконані певні вимоги, такі як власне довгострокове житло.

dpa/Christophe Gateau Registrierung bei Landesbehörden - Berlin bleibt weiter wichtiges Ziel für Menschen aus der Ukraine 1.600 Menschen aus der Ukraine sind am Wochenende im früheren Flughafen Tegel registriert worden. Die Zahl der Ankommenden lag noch deutlich höher. In Brandenburg meldeten sich dagegen zuletzt deutlich weniger Ukrainer bei den Behörden.

Чи є різниця між тимчасовим посвідченням (Fiktionsbescheinigung) та посвідкою на проживання (Aufenthaltstitel)

Так, особи, які перебувають в Німеччині та вже подали заяву на отримання посвідки на проживання, отримують так звані тимчасові посвідчення (Fiktionsbescheinigung). Вони дійсні до того часу, поки у відомстві у справах іноземців не вирішать стосовно вашої заяви. Тимчасове посвідчення (Fiktionsbescheinigung) не є посвідкою на проживання (Aufenthaltstitel).

У мене прострочений закордонний паспорт. Чи зможу я з ним отримати дозвіл на проживання?

З цією проблемою потрібно звернутися до посольства України в Німеччині. Наразі прострочені закордонні паспорти можна продовжити в українському посольстві. Там також можна вписати інформацію дітей та вклеїти їх фото у паспорти батьків. Важливо: Ці додатки визнаватимуться в німецьких службах лише за умови наявності консульської печатки.

Моє тимчасове посвідчення (Fiktionsbescheinigung) дійсне лише до 31.08.22. Що далі?

Після подачі заяви на отримання посвідки на проживання, залишається статус “легального перебування” до кінцевого рішення стосовно отриманої заяви – це також може бути й після 31 серпня 2022. Якщо ви в Бранденбурзі, тоді для завершення процесу реєстрації та замовлення вашої посвідки на перебування, потрібно ще пройти реєстрацію в Центральному відомстві у справах іноземців землі Бранденбург (ZAHB).

dpa/Oliver Berg Zuständigkeit wechselt von Bezirken zum Bund - Jobcenter werden neue Anlaufstelle für ukrainische Geflüchtete Geflüchtete aus der Ukraine müssen ab Mittwoch zum Jobcenter, um Hilfsleistungen zu bekommen. Die Mitarbeiter der bisher zuständigen Sozialämter atmen auf. Aber profitieren die Geflüchteten? Oder stehen sie jetzt nur woanders Schlange? Von Sabrina Wendling

З 1 червня центр зайнятості відповідає за надання допомоги біженцям з України, які цього потребують. Чи повинні всі українці подавати заявку до центру зайнятості?

Ні. Лише ті, хто не може покрити свої витрати на прожиття, зможуть отримати допомогу. Центр зайнятості перевіряє необхідність у наданні допомоги певній особі та розглядає всі її доходи та активи, якщо вони є доступні. З 1 червня біженці з України отримують допомогу від центру зайнятості. Для цього потрібно мати дозвіл на проживання або тимчасове посвідчення. Хто цих документів ще не має, отримує допомогу за так званим «Законом про пільги для шукачів притулку» (AsylbLG).

Скільки часу можна отримувати допомогу від центру зайнятості? Які є обов’язки та правила?

До зобов’язань для співпраці з центром зайнятості можна віднести наступні правила: Ви повинні завжди бути доступні для центру зайнятості за вашою поштовою адресою з понеділка по суботу. Важливо : Ви маєте право бути відсутніми до 3 тижнів на рік. Проте, ви повинні заздалегідь про це повідомити.

: Ви маєте право бути відсутніми до 3 тижнів на рік. Проте, ви повинні заздалегідь про це повідомити. Ви повинні повідомляти працівникам центру зайнятості про певні зміни у вашому житті. Про що саме потрібно повідомляти, ви можете дізнатися у розділі «Про які зміни я маю повідомляти в центр зайнятості?» [handbookgermany.de]

Якщо ви захворіли, то ви маєте повідомити про це в центр зайнятості. Якщо ви хворієте більше ніж 3 дні, потрібна довідка від лікаря. Її треба занести до центру зайнятості.

Всі дані в заявках та формах мають бути правдивими.

Ви повинні подати заявки на всі роботи, які ваш агент по працевлаштуванню (Arbeitsvermittler) для вас знайде.

Ви повинні відвідувати курси для підвищення кваліфікації, які порекомендує ваш агент по працевлаштуванню і на які ви заздалегідь погоджуєтеся. Ви також можете самостійно пропонувати курси для підвищення кваліфікації або інші види курсів, які бажаєте відвідувати.

Якщо для центру зайнятості необхідний медичний огляд, вас повинен оглянути лікар (Amtsärzt*innen). Якщо ви цього не хочете, обов’язково проконсультуйтеся. Допомогу ви знайдете в розділі «Де я можу отримати консультацію та підтримку?» [handbookgermany.de].