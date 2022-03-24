Реєстрація, прийом лікаря, біржа ліжкомісць - Важливе для біженців з України після прибуття

Do 24.03.22 | 13:41 Uhr

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Де можуть розміститися біженці з України? Де знайти безкоштовну медичну допомогу? Як можна допомагати? Ця інформація важлива – для помічників та біженців.

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З початку російської загарбницької війни в Україні сотні тисяч людей покинули Україну. Щодня тисячі людей прибувають на Головний вокзал Берліну чи вокзали у Коттбусі та Франкфурті (на-Одері). Ми зібрали у цьому тексті найважливіші кроки для приїжджих та тих, хто хоче їм допомогти.

Після прибуття

Земля Бранденбург просить, щоб біженці з України, які потребують допомоги і не можуть зупинитися у родичів чи друзів, реєструвалися у Федеральній поліції Франкфурта (на-Одері) або у Центральній міграційній службі Айзенгюттенштадту. Федеральна поліція контролює потяги, які прибувають з Франкфурта чи Коттбуса, звідти також відправляються безкоштовні автобуси до Айзенгюттенштадту. [mik.brandenburg.de] Панданом у Берліні є приймальний центр у Райнікендорфі. Там відбувається реєстрація та надаються ліжка для первинного розміщення. [berlin.de/ukraine]. Також недіючий аеропорт Теґель почав працювати як другий приймальний центр Берліну, він вже використовується як прихисток. Федеральний транспортний союз BVG пропонує безкоштовні автобуси, які доставляють біженців від вокзалу до приймального центру. Крім того, автобуси їздять від приймального центру до різних прихистків міста. Однак наразі можливості Берліна приймати біженців дуже перевантажені. Хто зупинися у родичів, друзів або, так чи інакше, у приватному порядку, повинен зареєструватися в Міграційній службі, яка відповідає за певний житловий район. Якщо є бажання покинути Берлін чи Бранденбург, щоб поїхати до іншого населеного пункту Німеччини, то це можна зробити. Для безкоштовного проїзду далі потягом біженці можуть отримати у касах вокзалів безкоштовний проїзний документ – квиток "helpukraine", для цього їм потрібен український паспорт чи інший документ, який посвідчує особу. Інформація про це є також українською мовою на сторінці Deutsche Bahn [bahn.de]. Біженці з України мають право безкоштовно користуватися місцевим транспортом, автобусами, трамваями, метром, приміськими електричками. Для цього їм необхідно мати при собі український паспорт чи інший документ, який посвідчує особу, щоб показати його контролерам.

Чи подавати заяву про присвоєння статусу біженця?

Людям, які втікають від війни в Україні, непотрібно в обов’язковому порядку подавати заяву про присвоєння статусу біженця. Вони можуть легально перебувати в Німеччині без візи до 90 днів. Але міністри внутрішніх справ країн-членів ЄС прийняли рішення, що люди з України поинні бути визнані біженцями із зони воєнних дій за спрощеною процедурою. Відповідна директива регулює право на перебування, право на роботу, житло, соціальну допомогу, медичну підтримку, а також необхідні кошти на побутові витрати. Цей новий дозвіл на тимчасове перебування спеціально для біженців з України регулюється § 24 Закону «Про перебування іноземних громадян» [gesetze-im-internet.de].



Процес реєстрації в Берліні тим часом змінився. Хто знайшов житло в Берліні на тривалий час чи отримав розподіл у Державному управлінні у справах біженців (LAF) до Берліна, може подати заявку на «тимчасовий захист» в Державний офіс іміграції онлайн – форми заяв є німецькою [berlin.de] та українською . Заявники отримають дату та час візиту до офісу. Управління внутрішніх справ сенату наголошує, що через велику кількість біженців із зони воєнних дій, дата прийому може бути призначена на пізніший час. Згідно системи квот можна отримати розподіл до інших федеральних земель. Це робиться для того, щоб всі регіони однаково були задіяні у розміщенні та забезпеченні біженців. Берлін відповідає за п’ять відсотків всіх біженців. Про транспорт людям не доводиться дбати самостійно. Федеральний уряд надає автобуси, якими біженці можуть добратися до місць призначення безкоштовно. Оскільки особливо багато біженців прибувають саме до Берліна, навантаження на місто зростає, і тому вже не вистачає можливостей для розподілу та розміщення біженців. Тому наразі вживаються всі заходи, щоб відправляти людей до інших регіонів.

Право на бюджетне забезпечення

Біженці із зони воєнних дій з України мають право на соціальне забезпечення. Тут Ви знайдете форму заяви у PDF-форматі [berlin.de]. Право на це мають громадяни України, а також особи без громадянства та громадяни інших країн, які отримали притулок в Україні до 24.02.2022, як і члени їх сімей. Загалом кожен, хто перебував в Україні на підставі чинного, не простроченого дозволу на перебування, але звісно у зв’язку з цим не може повертатися до своєї країни на тривалий термін. Яку допомогу отримуватимуть біженці від держави, регулює Закон про надання соціальної допомоги особам, які претендують на отримання політичного притулку: наприклад, кошти на їжу, одяг та залежно від розміру арендної плати – на часткове чи повне відшкодування її місячного розміру. Але тільки у тому випадку, якщо біженці самі не можуть покривати свої витрати. Якщо Ви хочете отримувати соціальну допомогу, то маєте подати заяву в соціальну службу району Берліна чи відповідного міста в Бранденденбурзі, де Ви наразі проживаєте та отримали реєстрацію – але це не є підставою для українок та українців мати право на перебування в Німеччині. Реєстрація є обов’язковою для отримання соціальної допомоги, пише Управління Берлінського сенату, вона полегшує установам процес надання допомоги. [berlin.de/ukraine]. Для цього достатньо візиту до відповідної соціальної установи, не обов’язково йти до приймального центру. У випадку гострої необхідності отримання медичної чи соціальної допомоги послуги надаються також без реєстрації.

Невідкладний прийом лікаря

Про функціонувааня системи охорони здоров’я у Німеччині всю інформацію українською мовою in ukrainischer Sprache [medwatch.de] надає громадська асоціація "MedWatch". Діє для біженців: Якщо треба відвідати лікаря, необхідно отримати талон в соціальній службі за місцем проживання. Інакше візит не буде оплачений – це стосується лише зареєстрованих біженців. Якщо статус перебування біженців не визначений, то послуги лікарів та психологічні послуги не можуть бути для вас безкоштовними. Відповідальна Асоціація лікарів лікарняних кас має понад 500 лікарських кабінетів, які зголосилися надават свої послуги, в тому числі й безкоштовно. [kvberlin.de/fuer-patienten/ukraine] В екстрених випадках пункти невідкладної допомоги при лікарнях зобов’язані надати допомогу. Але вони неуповноважені виписувати рецепти на безкоштовне отримання ліків чи проводити поточні обстеження. У великих притулках зазвичай медична допомога надається на місці. Крім того, в Берліні є об’єднання з надання допомоги, які піклуються про надання відповідної допомоги. [berlin.de/ukraine] Міністерство соціальної допомоги Бранденбурга повідомило, що отримання біженцями соціальної та психологічної підтримки необхідно зробити доступним без бюрократичних перепон. Для цього треба звернутися до відповідальних соціальних служб в земельних округах.



У Франкфурті (на-Одері) біженців відправляють до пункту невідкладної допопмоги в клініці Klinikum Markendorf; за адресою Müllroser Chaussee 7, 15236 Frankfurt (Oder), номер телефону пункту невідкладної допомоги 0335 / 548 2452.

Психологічна допомога для прибулих біженців

На інтернет-сторінці міста Франкфурт (на-Одері) вказані різноманітні можливості отримання консультацій та допомоги для прибуваючих українських біженців із зони воєнних дій.



За мобільним номером телефону 0151 / 17 91 75 23 (з понеділка по п’ятницю, з 8.00 до 18.00) постраждалі можуть поговорити про свої проблеми та страхи російською та українською мовами.



Також консультації з соціальних питань надають такі координаційні пункти у Франкфурті (на-Одері):



• Caritas

• Молодіжна міграційна служба

Щеплення від корони та інші

Біженці прибувають у тісних потягах, при тому відсоток щеплених в Україні дуже низький. В Берліні скоро відкриється ще один приймальний центр на території колишнього аеропорту Теґель – тут також буде можливість зробити щеплення, повідомляє керівна бургомістерка Берліну Франциска Ґіффай (СПД): «Фактично десь 30-35 відсотків людей мають щеплення, багато хто щеплений китайською вакциною і тому не дуже добре захищені. Ми мусимо це виправити, і організуємо так, щоб одразу в приймальному центрі можна було перевірити наявність чи зробити щеплення.»



Згідно інформації від управління з охорони здоров’я прибулі люди самостійно йдуть до офіційних пунктів щеплення. Там також працюють перекладачі. Але, як повідомляє Буркгард Рупперт, Голова правління Асоціації лікарів лікарняних кас Берліну: «Наскільки мені відомо, треба робити щеплення не лише від корони, але й інші щеплення, такі як від поліомієліту, кору тощо. І звісно, необхідно прояснити ситуацію з туберкульозом.»

Надання приватного житла для біженців

Багато людей хочуть допомагати, надаючи в користування біженцям кімнату чи орендовану квартиру. Земельні уряди Берліну та Бранденбургу дають посилання на об’єднання #Unterkunft Ukraine [unterkunft-ukraine.de]. Там є біржа ліжкомісць, на якій знаходять один одного біженці та бажаючі допомогти. Крім того, там міститься інформація щодо найчастіших запитань FAQs, яка дає відповіді на найбільш термінові зпитання. Наразі ще немає розпорядження Федерального уряду, згідно якого будуть відшкодовуватися кошти за розміщення. Проте ініціатори пояснюють, що вони справді намагаються надати житло у критичних випадках – і на першому плані стоїть допомога. Обережно: при пошуку приватного житла необхідно остерігатися шахрайок та шахраїв. Особливо жінки стають жертвами торгівлі людьми та насильницької проституції, застерігає консультаційне бюро Ядвіга з Мюнхена. «Жінки повинні слідкувати за своїми паспортами та телефонами, записувати імена та адреси прймаючої сторони, а також не довіряти сліпо жінкам – людьми торгують не лише чоловіки», каже директорка консультаційного бюро. Рекомендації з цього приводу німецькою та українською Ви знайдете тут [jadwiga-online.de]. Хто не має можливості зупинитися у друзів, родичів чи помічників, може подати заяву у приймальному центрі Берліну за адресою вул. Оранієнбурґер 285, згідно інформації від сенату там нададуть прихисток і потім розподілять далі, наприклад, до колишнього аеропорту Теґель. У Бранденбурзі є житло в містах Айзенгюттенштадт (Одер-Шпрее), Франкфурт (на-Одері), Доберлуґ-Кірхгайн (Ельбе-Ельстер) та Вюнсдорф (Тельтов-Флемінг), хоча вони теж зайняті майже повністю. Земля шукає інші можливості для розміщення.

dpa/Kay Nietfeld Unterkünfte, Sachspenden, Geldspenden - Wie Sie den Menschen aus und in der Ukraine helfen können Nach dem russischen Überfall auf die Ukraine hat sich ein breites Netz an Hilfe und Unterstützung gebildet. Jeder kann helfen. Welche Möglichkeiten Sie haben, erfahren Sie hier.



Робота

З «Дозволом на перебування для тимчасового захистуу», як правило, можна мати право на роботу. Можна бути і самозайнятим, і найманим працівником у якогось роботодавця. Чи фактично є право на роботу, вирішує місцева міграційна служба. Федеральне міністерство внутрішніх справ наполегливо рекомендувало федеральним землям при видачі дозволу на перебування також надавати загальний дозвіл на працевлаштування. Як можна знайти роботу в Німеччині та як можна професійно розвиватися, Ви можете дізнатися на сторінках Німецької служби зайнятості. Тут Ви можете також знайти Службу зайнятості поблизу [arbeitsagentur.de].

dpa/J. Krick Private Unterkünfte - Senat empfiehlt Vermittlung von Helfern und Geflüchteten über Online-Portal Nach der Flucht aus der Ukraine wollen die meisten einfach erstmal schlafen. Viele Berliner wollen den Geflüchteten eine private Unterkunft bieten - Berlin verweist auf ein Online-Portal. Doch nach der ersten Nacht in Sicherheit kommen auf die Anbieter viele Fragen zu.

Шкільна та вища освіта

В Німеччині всі діти у віці від шести до семи років зобов’язані навчатися, вони повинні ходити до школи. Більш точні правила для дітей біженців можуть відрізнятися в різних землях. Необхідно подати один раз заявку в управління освіти за місцем Вашого проживання. В приймальних центрах Вам допоможутть, якщо Ви поселилися у приватному житлі, необхідно попросити господиню чи господаря допомогти Вам наладити контакт з управлінням освіти. Але не бійтеся: відповідальні політики вже заявили, що ніхто не відправить Вашу дитину до школи одразу, у неї спочатку навпаки буде час спокійно прийти в себе, щоб трохи пережити втечу. У Бранденбурзі діти, які розмістилися не у державному житлі, мають право не ходити до школи перші шість тижнів після прибуття. В центрах тимчасового проживання також одразу пропонуються мовні курси, які можна відвідувати безкоштовно. Хто ще не говорить німецькою, йде у так званий клас для початківців, щоб вивчати мову. Дитина дошкільного віку може відвідувати дитячий садочок. Проте знайти місце не легко, ососбливо в Берліні. Всю інформацію для батьків та дітей біженців у Берліні Ви знайдете тут [berlin.de]. Всю інформацію для батьків та дітей у Бранденбурзі Ви знайдете тут [mbjs.brandenburg.de]. Хто отримував вищу освіту в Україні та бажає продовжити своє навчання в Німеччині, в принципі може це робити. Академічні результати з українських університетів в Німеччині визнаються. Німецька служба академічних обмінів (DAAD), інформує про підтримку українських студентів та науковців [daad.de]. Хто хоче отримати визнання своєї диплому про вищу, середню професійну та закінчену вищу освіти, може подати заявку. Інформацію щодо цього Ви знайдете тут [bmbf.de].

dpa/P. Pleul Sozialarbeiter und Sprachpaten - Berliner Schulen bereiten sich auf neue Willkommensklassen vor Jeden Tag kommen tausende Flüchtlinge aus der Ukraine nach Berlin, darunter viele Kinder und Jugendliche. Nötig sind für sie neben Unterkünften auch Schulplätze. Schulen bereiten für sie neue Willkommensklassen vor. Von Kirsten Buchmann

Обмін грошей та користування рахунками

Готівка в українській валюті, гривні, яку біженці із зони воєнних дій зняли з рахунків перед втечею та привезли до Німеччини, майже нічого не варта. Щоправда у пунктах обміну валют є рекомендований курс для обміну гривні, проте гривня коштує там кілька центів, і зазвичай там її банально не приймають і не міняють.



З іншими валютами – інша ситуація. Якщо біженці з українськими посвідченнями особи чи закордонним паспортом мають при собі трохи доларів, то банки міняють їх на євро, декі установи навіть не беруть при цьому комісію, яка зазвичай стягується.



Багато банків, серед них Остдойче Шпаркассенфербанд (OSV) та згідно повідомлення Гессенського радіо також Дойче Банк та Комерцбанк гарантують українським біженцям безперешкодне відкриття рахунків. Остдойче Шпаркассен роз’яснюють, що для біженців єдиною підставою для відкриття рахунку [osv-online.de] є посвідчення ососби або закордонний паспорт України.



Ці рахунки можуть слугувати для переказів та виплат. Всі біженці, які подали заявки в міграційній службі на дозвіл на перебування та зареєструвалися в соціальній службі, мають право на виплати згідно Закону про надання соціальної допомоги особам, які претендують на надання політичного притулку, які можуть бути перераховані на цей рахунок [berlin-hilft.com].

Залишатися на зв’язку

Оператори зв’язку Deutsche Telekom, Vodafone та O2, Congstar та марки предплаченго зв’язку Aldi Talk, Penny Mobil чи ja!mobil пропонують безкоштовні дзвінки та СМС з німецьких стаціонарних номерів та номерів мобільного зв’язку в Україну. Згідно наданої операторами інформації дзвінки, надсилання СМС та ММС в Україну є безкоштовними щонайменше до 31 березня 2022 року. У Німеччині контракти на мобільний зв’язок діють, як правило, два роки. Тому рекомендується краще купувати карти передплаченого зв’язку.

Допомога тим, хто допомагає

Ті, хто приймає біженців, ймовірно теж можуть стикатися зі скрутою, бідою та травматизацією. Так, наприклад, благодійна організація Caritas говорить, що ті, хто допомагає, часто переоцінюють свої фізичні, психічні та часові ресурси. Супровід бюрократичних процесів також може виснажувати. Хто хоче допомагати, але відчув свою межу, має звернутися до благодійних організацій, в яких люди займаються цими темами на професійному рівні.[caritas.de]

Додаткова інформація...

"Stand with Ukraine"