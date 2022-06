Ukrainer können von Donnerstag an den Nahverkehr in Berlin und Brandenburg nicht länger unbegrenzt kostenfrei nutzen. Dann läuft die Regelung aus, nach der der ukrainische Ausweis als Ticket gilt.



Die Lösung für den Sommer soll zunächst für all jene Ukrainer, die bereits in der Region leben, das 9-Euro-Ticket sein, teilte der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB) am Dienstag mit. Neu eintreffende Flüchtlinge dagegen sollen laut VBB in den ersten Tagen nach ihrer Ankunft auch weiterhin zunächst kostenfrei mobil sein, hieß es. In Regionalzügen nahe der polnischen Grenze erhalten sie dazu spezielle Fahrkarten, ein sogenanntes "Emergency-Ticket" oder das "#helpukraine-Ticket", so das Unternehmen.