Das Berliner Abgeordnetenhaus ist am Donnerstag zu einer Sondersitzung zusammengekommen. Gegenstand der Debatten waren die am Mittwoch vom Senat beschlossenen Umsetzungen der von Bund und Ländern vereinbarten Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie. Im Fokus der Debatte standen dabei vor allem die Strategie des Senats bei den Berliner Schulen - aber auch die Arbeitgeber der Hauptstadt wurden deutlicher angesprochen als zuvor.

In seiner Regierungserklärung machte der Regierende Bürgermeister Michael Müller deutlich, dass eine Rückkehr zur Normalität auch mit den bereits begonnenen Impfungen in Berlin noch nicht unmittelbar bevorstehe. "Es wird Monate dauern, bis wir den Impfstoff verimpfen können", sagte der SPD-Politiker. "So gut es ist, dass wir jetzt den Impfstoff haben, so viel Hoffnung wir zurecht daran knüpfen, so klar muss uns doch noch sein, was vor uns liegt."

Schutzmaßnahmen und Regeln würden auch weiterhin eine Rolle spielen. "Wir haben eine Perspektive, dass sich die Situation in den nächsten Monaten normalisieren wird." Umso mehr gelte jetzt: "Wir können und dürfen jetzt nicht aufgeben. Stay at home bleibt auch in den nächsten Wochen oberste Maßgabe."